¡Sufre Colo Colo! La decisión de Coquimbo Unido sobre el traspaso de Bruno Cabrera

Este fin de semana volvió la acción al Campeonato Nacional tras el receso por una nueva doble fecha FIFA, es aquí donde Colo Colo recibía en condición de local a Unión La Calera con el objetivo de meterse en los puestos de copas internacionales, mientras que el cuadro de la quinta región interior quería despegarse de los puestos de la parte baja de la tabla.

El partido fue controlado casi en su totalidad por los albos, quienes salieron con todo, ya que en el minuto 8', Lucas Cepeda abrió el marcador para el local, luego en el minuto 16', Javier Correa aumentó el marcador y al minuto 25', Víctor Felipe Méndez decretaba la goleada. La Calera descontó al minuto 55', gracias a Ignacio Mesias, pero Salomón Rodríguez cerró el partido con su anotación al minuto 85'.

Con esta importante victoria, sumado a la caída de Cobresal, Colo Colo consiguió meterse en el séptimo lugar de la tabla de posiciones por diferencia de goles y de este modo clasificar hasta el momento a copas internacionales. Ahora deberá cerrar de buena manera los dos partidos que le quedan para mantenerse en esta zona.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Luego de proclamarse campeón del Torneo Nacional con una gran ventaja esta temporada, las figuras de Coquimbo Unido comenzaron a ser seguidas desde varios equipos, entre ellos Colo Colo. Los albos estarían bastante interesados en algunos jugadores de los piratas para así reforzarse esta próxima temporada, donde esperan estar en Copa Sudamericana.

Una decisión que afecta al cacique

Uno de los jugadores piratas que están en la carpeta de los albos es el caso del defensor Bruno Cabrera, donde incluso querían comenzar a iniciar los primeros acercamientos, pero una inesperada decisión por parte de Coquimbo Unido los dejó perplejos. En definitiva, el cuadro de la cuarta región decidió declarar a Cabrera intransferible en el fútbol chileno y sólo escucharán propuestas del extranjero que se acerquen a los 800 mil dólares.

También te puede interesar: ¡Su sueldo sería clave! Colo Colo ve con buenos ojos a seleccionado nacional en Brasil