¡La acción no para! Colo Colo arregla un amistoso para el receso del fútbol chileno

El pasado domingo, finalmente se disputo la tan ansiada Supercopa, partido que enfrenta al último campeón tanto del Campenato Nacional como de la Copa Chile, donde en esta oportunidad se enfrentaban Colo Colo y Universidad de Chile respectivamente. Si bien este duelo debió disputarse a principio de año, el calendario permitió que se disputara el pasado fin de semana.

El partido comenzó a favor del romántico viajero, ya que al minuto 18', Matías Sepúlveda anotó un golazo para poner en ventaja a los azules. En el minuto 30', todo empeoró para el cacique ya que sufrieron la expulsión de Sebastián Vegas. Con esto la visita aprovechó al minuto 37' aumentar su ventaja gracias a Nicolás Guerra. Finalmente, Lucas Assadi estableció el definitivo 3-0 en el minuto 50'.

Este partido además era el debut de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo, donde no solo comienza con una derrota, sino que lo hace ante el máximo rival del equipo y por si fuera poco, perdiendo un título. Ahora, el nuevo estratega albo tendrá que replantearse el sistema de juego, ya que su gran objetivo es clasificar a una copa internacional.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Luego de la dura derrota en al Supercopa ante Universidad de Chile, el próximo desafío de los albos será el próximo viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas ante un complicado Deportes Iquique. Este será el primer partido de Fernando Ortiz por el Campeonato Nacional, donde tiene la misión de llevar al equipo a puestos de copas internacionales.

Una vez finalizadas las Fiestas Patrias que ya se están celebrando en nuestro país, viene un nuevo receso en el fútbol chileno, es por esto que Colo Colo ya abrochó un amistoso para no perder el ritmo de la comptencia. El encuentro se disputará el próximo miércoles 8 de octubre ante Deportes Puerto Montt desde las 20:00 horas en el estadio Chinquigue.