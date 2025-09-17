¡La acción no para! Colo Colo arregla un amistoso para el receso del fútbol chileno

Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Sigue la acción! Los resultados en el día dos de la UEFA Champions League
Mario Desbordes

“No juguemos a ser pasivo-agresivo”: Neme descueró a Desbordes tras polémico discurso en inauguración de fondas
Revelan causa de muerte de joven reducido en La Florida

Familia acusa actos inhumanos: Revelan causa de muerte de joven reducido por guardias en mall de La Florida
Hoy continúa la acción en la Copa Sudamericana.

¡Con la U como protagonista! Inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Alcalde de Melipeuco sufrió insólito ataque en plena actividad

¡A lo Luis Suárez! Alcalde de Melipeuco sufrió brutal mordedura en la oreja en plena actividad
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¡Entró al Main Draw! Sigue la senda de victorias de Alejandro Tabilo en China
Javier Correa Colo Colo

¡Una dura baja! Confirman la gravedad de la lesión de Javier Correa en Colo Colo
Mario Desbordes se descargó por supuesto "desaire" del presidente Boric

Lo acusó de darse “gustitos personales”: El furioso descargo de Desbordes contra Boric tras inauguración de Fiestas Patrias

Se paraliza el mundo: Copa Davis puede dar la final soñada entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz
venezuela descarta llegada de ricarod gareca.

Ricardo Gareca sufre portazo: Selección sudamericana lo cambia por este histórico DT

El pasado domingo, finalmente se disputo la tan ansiada Supercopa, partido que enfrenta al último campeón tanto del Campenato Nacional como de la Copa Chile, donde en esta oportunidad se enfrentaban Colo Colo y Universidad de Chile respectivamente. Si bien este duelo debió disputarse a principio de año, el calendario permitió que se disputara el pasado fin de semana.

El partido comenzó a favor del romántico viajero, ya que al minuto 18', Matías Sepúlveda anotó un golazo para poner en ventaja a los azules. En el minuto 30', todo empeoró para el cacique ya que sufrieron la expulsión de Sebastián Vegas. Con esto la visita aprovechó al minuto 37' aumentar su ventaja gracias a Nicolás Guerra. Finalmente, Lucas Assadi estableció el definitivo 3-0 en el minuto 50'.

Este partido además era el debut de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo, donde no solo comienza con una derrota, sino que lo hace ante el máximo rival del equipo y por si fuera poco, perdiendo un título. Ahora, el nuevo estratega albo tendrá que replantearse el sistema de juego, ya que su gran objetivo es clasificar a una copa internacional.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Luego de la dura derrota en al Supercopa ante Universidad de Chile, el próximo desafío de los albos será el próximo viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas ante un complicado Deportes Iquique. Este será el primer partido de Fernando Ortiz por el Campeonato Nacional, donde tiene la misión de llevar al equipo a puestos de copas internacionales.

Una vez finalizadas las Fiestas Patrias que ya se están celebrando en nuestro país, viene un nuevo receso en el fútbol chileno, es por esto que Colo Colo ya abrochó un amistoso para no perder el ritmo de la comptencia. El encuentro se disputará el próximo miércoles 8 de octubre ante Deportes Puerto Montt desde las 20:00 horas en el estadio Chinquigue.

NOTAS DESTACADAS

Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Sigue la acción! Los resultados en el día dos de la UEFA Champions League
Mario Desbordes

“No juguemos a ser pasivo-agresivo”: Neme descueró a Desbordes tras polémico discurso en inauguración de fondas
Revelan causa de muerte de joven reducido en La Florida

Familia acusa actos inhumanos: Revelan causa de muerte de joven reducido por guardias en mall de La Florida
Hoy continúa la acción en la Copa Sudamericana.

¡Con la U como protagonista! Inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Alcalde de Melipeuco sufrió insólito ataque en plena actividad

¡A lo Luis Suárez! Alcalde de Melipeuco sufrió brutal mordedura en la oreja en plena actividad
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¡Entró al Main Draw! Sigue la senda de victorias de Alejandro Tabilo en China
Javier Correa Colo Colo

¡Una dura baja! Confirman la gravedad de la lesión de Javier Correa en Colo Colo
Mario Desbordes se descargó por supuesto "desaire" del presidente Boric

Lo acusó de darse “gustitos personales”: El furioso descargo de Desbordes contra Boric tras inauguración de Fiestas Patrias

Se paraliza el mundo: Copa Davis puede dar la final soñada entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz
venezuela descarta llegada de ricarod gareca.

Ricardo Gareca sufre portazo: Selección sudamericana lo cambia por este histórico DT
gabriel castellon se burla de colo colo.

No tuvo piedad: Gabriel Castellón se hace viral por burlarse de Colo Colo tras la Supercopa
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

Con un delantero como defensa: Fernando Ortiz busca variantes en Colo Colo
hincha de independiente detenido por masacre a la U.

Recién va uno: Independiente tiene su primer detenido por masacre contra la U en Copa Sudamericana
presidente Boric

"Pórtense mal, pero no cometan delitos": El potente consejo del presidente Boric previo a las Fiestas Patrias
Ciudad de Gaza bajo nuevo ataque de Israel

“Gaza será destruida”: Israel desata su ofensiva más feroz sobre ciudad principal del enclave palestino
Arranca la UEFA Champions League

¿Quién dominará Europa? Arranca una nueva versión de la UEFA Champions League
Impactante simulacro por Fiestas Patrias busca generar conciencia

“El llamado es claro”: El impactante simulacro de accidente para generar conciencia en Fiestas Patrias
Tenista fue suspendido de por vida.

¡De no creer! Tenista es suspendido de por vida por manipulación de partidos
La Florida

Revelan testimonio clave que le daría vuelta de tuerca a muerte de joven en Mall de La Florida: “Entre 5 o 6 personas…”
presidente Gabriel Boric

“Ya no le caigo tan mal”: Presidente Boric protagonizó divertido momento con “Mono Sánchez” en La Pampilla