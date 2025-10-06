¡Golpeó la mesa! El primer gran cambio de Fernando Ortiz en Colo Colo

Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

El pasado viernes, Colo Colo disputaba su duelo pendiente ante Deportes Iquique, donde este sería el segundo partido oficial de Fernando Ortiz al mando del equipo. Los albos necesitaban obtener una victoria para no alejarse de la zona de copas internacionales, mientras que los dragones celestes buscan salir del fondo de la tabla.

El cacique mostró una gran jerarquía y dominó gran parte del encuentro, donde abrieron el marcador al minuto 38', gracias a la anotación de Marcos Bolados. En el segundo tiempo, Mauricio Isla aumentó el marcado al minuto 64'. Luego, Claudio Aquino decretó la goleada a través de lanzamiento penal en el minuto 81', y Arturo Vidal cerró el encuentro con su anotación al minuto 86' para el 4-0 definitivo.

Con este resultado, Colo Colo suma 34 unidades y se posiciona a cuatro puntos de Cobresal, equipo que ocupa el séptimo lugar de la tabla de posiciones y que además es el último puesto para las copas internacionales. Ahora los albos continuarán trabajando para que una vez vuelva la competencia, puedan seguir escalando lugares.

Tras el parón del Campeonato Nacional debido al Mundial sub-20, Colo Colo no se ha detenido, ya que su nuevo estratega, Fernando Ortiz, ordenó seguir con los trabajos y participar en algunos duelos amistosos para no perder el ritmo de competencia. Es aquí donde hace algunos días cayeron por 2-1 ante Unión Española a puertas cerradas.

Pero ahora Fernando Ortiz sigue preparando lo que será la parte final de la temporada para el cacique y ya tiene definido que en mediocampo jugará con tres hombres, Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez. Pero con esto, Esteban Pavez quedaría relegado al banco de suplentes y pasaría de ser uno de los capitanes del equipo a una alternativa que no convence mucho al nuevo estratega.

