¡Siempre pasa algo!: El gran ausente en Colo Colo para el crucial partido ante Deportes Iquique

Cada vez queda menos para una verdadera final entre Colo Colo y Deportes Iquique, y es que los albos tienen la oportunidad de quedarse con el título del Campeonato Nacional 2024 este domingo, en un duelo donde el técnico Jorge Almirón no contará con una valiosa pieza del Cacique a lo largo de la temporada.

Efectivamente, de vencer a los 'Dragones Celestes', y si la Universidad de Chile enreda puntos en su visita a Ñublense en Chillán, el cuadro 'popular' podría bajar su anhelada estrella número 34, por lo que la ausencia de una importante variante en la zona de ataque llamó fuertemente la atención de más de un hincha.

Se trata de Cristián Zavala, quien no fue incluido en la lista de 20 jugadores citados para recibir a los iquiqueños en esta penúltima jornada, baja que no se daba hace cuatro partidos, cuando el ex Deportes Melipilla quedó al margen del equipo en los duelos pendientes frente a Universidad Católica y Audax Italiano.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Cabe mencionar que en un principio se especuló con que su exclusión se debía a problemas físicos, pero lo cierto es que, según indicó Bolavip, finalmente quedó fuera de este encuentro netamente por decisión técnica, dado que Almirón optaría por otras alternativas en su posición, relegando al extremo de 25 años.

Igualmente, la ausencia de Cristián Zavala no es la única sorpresa para enfrentar a Deportes Iquique, sino que el cuerpo técnico sí contará con Carlos Palacios y Javier Correa, atacantes que hasta último momento estaban en duda por sus respectivas lesiones, pero finalmente sí dirán presente en esta final para Colo Colo.

Te puede interesar: "Venga a ser feliz": Esposa de Maxi Falcón pavimenta la llegada de un crack mundial a Colo Colo