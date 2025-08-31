¿Sabe cosas?: El desalentador pronóstico de Claudio Borghi para el Superclásico 198

Claudio Borghi vaticina el Superclásico

Por: Kevin Vejar

Este domingo, desde las 15:00 horas, Colo Colo y Universidad de Chile darán vida al tan esperado Superclásico 198, y en la antesala de este duelo, Claudio Borghi no solo repasó tácticamente el mano a mano que se viene, sino que también se la jugó con un pronóstico muy poco alentador para los fanáticos.

Fue en el programa F90 de ESPN que el exentrenador analizó el encuentro, afirmando que la mitad de la cancha será clave: "Si Colo Colo juega con línea de tres, los dos laterales van a tener más pasada, y cuando hay más pasada, hay que hacerse fuerte en el medio para que esto no sea una dificultad y sí una virtud".

"Futbolísticamente, viene mejor la U, en cuanto a lo deportivo, Colo Colo viene de resultados no muy agradables", reconoció, pero aún cuando le dio cierto favoritismo al Romántico Viajero, el otrora técnico del Cacique vaticinó lo que temen tanto albos como azules: será un compromiso simplemente aburrido.

"Yo no tengo muchas expectativas sobre el partido, no me va a parecer un partido inolvidable, no lo va a ser, puede que haya un equipo que predomine sobre el otro, pero hasta ahí. Hay muchos Clásicos en el que ya no hay tanta diferencia en los equipos, uno que arrasa y otro que no pudo hacer nada", lanzó el 'Bichi'.

Y para finalizar, Claudio Borghi fue enfático en que el 'popular', por más que ya no esté en la lucha por el título, se juega muchísimo contra su archirrival histórico: "Colo Colo tiene la obligación de entrar a competencias internacionales, tiene esta dificultad de todavía no poder concretar el técnico. Para el interino es complejo".

