"Un gran regalo": La desafiante arenga de Johnny Herrera a la U para el Superclásico

Johnny Herrera arenga a la U

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Claudio Borghi vaticina el Superclásico

¿Sabe cosas?: El desalentador pronóstico de Claudio Borghi para el Superclásico 198
Esteban González y Coquimbo Unido imparables

El curioso recado del DT de Coquimbo Unido tras nuevo paso hacia el título: "Que la gente en Santiago..."
Periodista

“Se acabaron mis paseos”: Reconocido periodista relató violenta agresión en pleno Santiago Centro
Gustavo Álvarez y Lucas Assadi

El feroz zamarreo a Gustavo Álvarez por el renacer de Lucas Assadi en la U: "Lo tenía congelado"
lancha Bruma

“Fue shockeante”: Familiares de tripulantes de lancha bruma reaccionaron a nuevos hallazgos
Pablo Chill-E

¡Lo tildaron de “cafiche del Estado”! Pablo Chill-E respondió furia a ola de críticas por dichos sobre Kast y kaiser
Felipe Loyola encara rival

"¡Mala leche!": Felipe Loyola encara furioso a rival que lo lesionó en el fútbol argentino
Bruma

“Se han hecho los tontos”: Hijo del capitán del Bruma se descarga tras impactante audio filtrado
Baby Bandito

¡Iba manejando y no estaba solo! Así murió “Baby Bandito”, uno de los involucrados en el “robo del siglo”
Evelyn Matthei

“La dictadura torturó a mi papá”: Desclasifican reproche de diputado a Matthei tras polémicos dichos

Quedan menos de 24 horas para que Colo Colo y Universidad de Chile se vean las caras en el tan esperado Superclásico 198, y en la antesala de este encuentro, Johnny Herrera le dedicó una desafiante arenga a los azules con un especial foco en el lugar donde se desarrollará el partido: el Estadio Monumental.

Fue en Todos Somos Técnicos de TNT Sports que el exgolero afirmó que tras la barbarie en Avellaneda ante Independiente, el duelo contra el Cacique es una oportunidad única: "Estoy de acuerdo en que no debe ser fácil, pero si hay un partido ideal para toda la mala experiencia que tuvo la U es contra Colo Colo".

"Si hay un partido que le puede regalar el equipo a la gente que sufrió en Argentina, es este contra Colo Colo y este partido", insistió el otrora guardameta del Romántico Viajero, consciente de todo el simbolismo que conllevaría conseguir los tres puntos frente al 'popular' especialmente en Macul.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Más allá de todo el mal rato que tuvo la U, que ya gracias a Dios todos los hinchas están acá, este sería un gran regalo para toda la gente de la U que lo pasó mal y más ganando en su casa y con todo el público en contra", remató, desafiando a los más de 40 mil hinchas colocolinos que recibirán a los azules.

Si bien el deseo de Johnny Herrera está más que claro, lo único seguro es que mañana Universidad de Chile se jugará sus últimas cartas para continuar en la lucha por el Campeonato Nacional, donde con dos partidos menos y 38 unidades, intentarán alcanzar a Coquimbo Unido, líder exclusivo con 53 puntos.

Te puede interesar: El feroz zamarreo a Gustavo Álvarez por el renacer de Lucas Assadi en la U: "Lo tenía congelado"

NOTAS DESTACADAS

Claudio Borghi vaticina el Superclásico

¿Sabe cosas?: El desalentador pronóstico de Claudio Borghi para el Superclásico 198
Esteban González y Coquimbo Unido imparables

El curioso recado del DT de Coquimbo Unido tras nuevo paso hacia el título: "Que la gente en Santiago..."
Periodista

“Se acabaron mis paseos”: Reconocido periodista relató violenta agresión en pleno Santiago Centro
Gustavo Álvarez y Lucas Assadi

El feroz zamarreo a Gustavo Álvarez por el renacer de Lucas Assadi en la U: "Lo tenía congelado"
lancha Bruma

“Fue shockeante”: Familiares de tripulantes de lancha bruma reaccionaron a nuevos hallazgos
Pablo Chill-E

¡Lo tildaron de “cafiche del Estado”! Pablo Chill-E respondió furia a ola de críticas por dichos sobre Kast y kaiser
Felipe Loyola encara rival

"¡Mala leche!": Felipe Loyola encara furioso a rival que lo lesionó en el fútbol argentino
Bruma

“Se han hecho los tontos”: Hijo del capitán del Bruma se descarga tras impactante audio filtrado
Baby Bandito

¡Iba manejando y no estaba solo! Así murió “Baby Bandito”, uno de los involucrados en el “robo del siglo”
Evelyn Matthei

“La dictadura torturó a mi papá”: Desclasifican reproche de diputado a Matthei tras polémicos dichos
presidente Gabriel Boric

¡Le envió mensaje a su hija Violeta! El potente discurso de Boric en el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada

¿Podrán seguir avanzando? La polémica frase que incluyó Universidad de Chile en sus descargos a la Conmebol
Elisa Loncon

“¿No es una contradicción?”: Mónica Rincón puso en jaque a Elisa Loncon con directa pregunta
Jugadores Universidad de Chile

¿Una decisión justa? Advierten la dura sanción que tendría Universidad de Chile

¡Fuertes descargos! Exfutbolista nacional se va con todo contra presidente de Independiente
Evelyn Matthei

¡Es un famoso futbolista! Matthei revela a quien tiene en mente para el Ministerio del Deporte
Gustavo Álvarez U de Chile

¡Dramático momento! La denuncia de Gustavo Álvarez por fuerte situación ante Independiente

¿No quiere nada más? El increíble pedido de posible rival de la Universidad de Chile en Sudamericana
Johannes Kaiser y Natalia Valdebenito

“Se está pasando 10 pueblos”: Kaiser salió en defensa de Natalia Valdebenito tras polémica que escaló a tribunales
Carlos Palacios Boca Juniors

Deja atrás las críticas: El desahogo de Carlos Palacios tras su pesadilla en Boca Juniors