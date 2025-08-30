"Un gran regalo": La desafiante arenga de Johnny Herrera a la U para el Superclásico

Quedan menos de 24 horas para que Colo Colo y Universidad de Chile se vean las caras en el tan esperado Superclásico 198, y en la antesala de este encuentro, Johnny Herrera le dedicó una desafiante arenga a los azules con un especial foco en el lugar donde se desarrollará el partido: el Estadio Monumental.

Fue en Todos Somos Técnicos de TNT Sports que el exgolero afirmó que tras la barbarie en Avellaneda ante Independiente, el duelo contra el Cacique es una oportunidad única: "Estoy de acuerdo en que no debe ser fácil, pero si hay un partido ideal para toda la mala experiencia que tuvo la U es contra Colo Colo".

"Si hay un partido que le puede regalar el equipo a la gente que sufrió en Argentina, es este contra Colo Colo y este partido", insistió el otrora guardameta del Romántico Viajero, consciente de todo el simbolismo que conllevaría conseguir los tres puntos frente al 'popular' especialmente en Macul.

"Más allá de todo el mal rato que tuvo la U, que ya gracias a Dios todos los hinchas están acá, este sería un gran regalo para toda la gente de la U que lo pasó mal y más ganando en su casa y con todo el público en contra", remató, desafiando a los más de 40 mil hinchas colocolinos que recibirán a los azules.

Si bien el deseo de Johnny Herrera está más que claro, lo único seguro es que mañana Universidad de Chile se jugará sus últimas cartas para continuar en la lucha por el Campeonato Nacional, donde con dos partidos menos y 38 unidades, intentarán alcanzar a Coquimbo Unido, líder exclusivo con 53 puntos.

