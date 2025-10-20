¡Malas noticias! El complicado estado de salud de Ignacio González en Everton

Este fin de semana volvió el Campeonato Nacional a las canchas de nuestro país, donde Universidad Católica se enfrentaba en condición de visitante a Everton en Viña del mar. Los cruzados buscaban una victoria que los metiera en la pelea por el Chile 2, mientras que el cuadro ruletero buscaba escaparse de la zona del descenso.

Si bien Everton buscó por todos lados, el partido tuvo a un único protagonista, este fue el caso de Fernando Zampedri, quien anotó un triplete en favor de Universidad Católica al minuto 26', al minuto 39' vía lanzamiento penal y finalmente al minuto 54' para cerrar la victoria de los cruzados sobre el equipo viñamarino.

Pero en la última jugada del partido, el portero viñamarino, Ignacio González, tuvo un fuerte choque con Fernando Zampedri, situación que pasó a segundo plano ya que varios hinchas del cuadro ruletero invadieron el terreno de juego para evidenciar su descontento con el rendimiento del equipo, lo que provocó la suspensión del partido, pese a que quedaban unos cuantos segundos para su final.

Más allá de la victoria por 3-0 de Universidad Católica sobre Everton, el hecho más recordado de aquel encuentro fue la invación de los hinchas ruleteros al terreno de juego, quienes querían mostrar su descontento con el rendimiento del equipo, pero además golpearon a algunos guardias y tuvieron encontrones con carabineros.

Una fuerte baja para los viñamarinos

Pero previo a ese instante, Ignacio González, portero rulertero, tuvo un fuerte choque con Fernando Zampedri, el cuál trajo consigo grandes consecuencias. Según las informaciones de las últimas horas, el guardameta se encuentra hospitalizado y con distintas fracturas en su rostro, por lo que su participación en los próximos partidos ya está en duda.

