Piensan en el futuro: el principal candidato de la U de Chile para reemplazar a Gustavo Álvarez

Gustavo Álvarez dejaría la U de Chile.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Jugador de Colo Colo sufre racismo.

Lamentable situación: Cobresal alza la voz tras denuncia de racismo contra jugador de Colo Colo
Gustavo Álvarez sueldo en Perú.

Con razón quiere irse: el millonario sueldo que seduce a Gustavo Álvarez desde Perú
Johnny Herrera explota por Gustavo Álvarez y la U

El feroz descargo de Johnny Herrera ante la salida de Gustavo Álvarez en la U: "Si dice que le falta algo..."
Colo Colo a semifinales de la Libertadores Femenina

¡Por la segunda!: El rival de Colo Colo en semifinales de la Copa Libertadores Femenina
Arturo Vidal llega a la Kings League

Arturo Vidal llega a la Kings League y desata la furia de los hinchas de Colo Colo: "Retírate con dignidad"
Jeannette Jara y su mensaje contra discurso de "Chile se cae a pedazos"

Contra discurso de “Chile se cae a pedazos”: El contundente mensaje de Jara sobre la realidad del país
Gustavo Álvarez deja Universidad de Chile

¿Deja el CDA?: Desde la U destapan el futuro de Gustavo Álvarez tras oferta de selección sudamericana
Evelyn Matthei promete "recuperar" La Araucanía

“Todos los enfrentamientos que sean necesarios”: La drástica promesa de Matthei para “recuperar” La Araucanía
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Campeón en Colombia!: El importante salto de Tomás Barrios tras ganar el Challenger de Cali
Franco Parisi y su proyección para una segunda vuelta

¿Con Jara o Kast? Franco Parisi se muestra confiado frente a una eventual segunda vuelta

Gustavo Álvarez tiene las maletas prácticamente armadas para dejar Universidad de Chile y partir rumbo a Perú, donde se haría cargo de la Selección. Es por eso que la dirigencia de los azules puso manos a la obra y tiene al principal candidato para reemplazarlo en el cargo.

Como Álvarez tiene contrato hasta diciembre de 2026, la Federación Peruana de Fútbol deberá pagar la cláusula de recisión que asciende a 1.2 millones de dólares, lo que dejará un muy buen beneficio en las arcas del equipo.

El reemplazante de Gustavo Álvarez en la U

Con todo este panorama, la dirigencia puso sus ojos en Francisco Meneghini, entrenador que se encuentra realizando una muy buena temporada en O'Higgins. "Paqui" es uno de los anhelos del club y esta sería un gran momento para concretar de una vez por todas su arribo.

Quizás te pueda interesar: Lamentable situación: Cobresal alza la voz tras denuncia de racismo contra jugador de Colo Colo

"Paqui" Meneghini es el apuntado para reemplazar a Gustavo Álvarez.

Los números de Meneghini en O'Higgins

El estratega nacional tiene un largo recorrido en el fútbol chileno, pero ahora está viviendo su mejor campaña al mando del equipo rancagüino. Con 11 triunfos, ocho empates y solo cuatro derrotas, el estratega tiene al club en el tercer lugar de la Liga de Primera y con grandes chances de clasificar a Copa Libertadores.

De momento aún restan jornadas para concluir la temporada en el fútbol chileno, pero los azules ya tienen entre ceja y ceja al entrenador. Es importante señalar que tiene contrato hasta diciembre de este año, por lo que podrá negociar libremente si no renueva con los de Rancagua.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Jugador de Colo Colo sufre racismo.

Lamentable situación: Cobresal alza la voz tras denuncia de racismo contra jugador de Colo Colo
Gustavo Álvarez sueldo en Perú.

Con razón quiere irse: el millonario sueldo que seduce a Gustavo Álvarez desde Perú
Johnny Herrera explota por Gustavo Álvarez y la U

El feroz descargo de Johnny Herrera ante la salida de Gustavo Álvarez en la U: "Si dice que le falta algo..."
Colo Colo a semifinales de la Libertadores Femenina

¡Por la segunda!: El rival de Colo Colo en semifinales de la Copa Libertadores Femenina
Arturo Vidal llega a la Kings League

Arturo Vidal llega a la Kings League y desata la furia de los hinchas de Colo Colo: "Retírate con dignidad"
Jeannette Jara y su mensaje contra discurso de "Chile se cae a pedazos"

Contra discurso de “Chile se cae a pedazos”: El contundente mensaje de Jara sobre la realidad del país
Gustavo Álvarez deja Universidad de Chile

¿Deja el CDA?: Desde la U destapan el futuro de Gustavo Álvarez tras oferta de selección sudamericana
Evelyn Matthei promete "recuperar" La Araucanía

“Todos los enfrentamientos que sean necesarios”: La drástica promesa de Matthei para “recuperar” La Araucanía
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Campeón en Colombia!: El importante salto de Tomás Barrios tras ganar el Challenger de Cali
Franco Parisi y su proyección para una segunda vuelta

¿Con Jara o Kast? Franco Parisi se muestra confiado frente a una eventual segunda vuelta
Corte modifica condena del asesino de Camila Rojas

¿Cumplirá presidio perpetuo? Informan nueva decisión de la Corte sobre condena de asesino de Camila Rojas
Carlos Caszely y la salida de Arturo Vidal en Colo Colo

La tajante respuesta de Carlos Caszely a Arturo Vidal tras poner en duda su continuidad en Colo Colo: "Cada jugador..."
El DT favorito de Ruud van Nistelrooy para La Roja

Ruud van Nistelrooy se la juega con su gran candidato para ser nuevo DT de La Roja: "Con su éxito..."
Tomás Barrios a la final del Challenger de Cali

Tras arrasar en semis: Tomás Barrios ya tiene rival para la gran final del Challenger de Cali
Javier Altamirano explica su lesión en el Chile-Perú

¿Se preocupa la U?: Javier Altamirano cuenta la firme de su lesión en el triunfo de Chile ante Perú
Ladrón devolvió un teléfono en Villa Alemana

¿Se puso la mano en el corazón? El insólito momento en que ladrón devolvió un celular robado en Villa Alemana
Karla Rubilar reaccionó a informe sobre muerte de Sebastián Piñera

“Acá se despejan todo tipo de dudas”: Así reaccionó Karla Rubilar a último informe sobre muerte de Piñera
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Lo sufre Ortiz!: Confirman la primera baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido
Madre de niño perdido en Estación Central revela pista clave

¡Madre reveló importante pista! Continúa la búsqueda de niño de 10 años desaparecido en Estación Central
Funcionaria de Cesfam fue brutalmente agredida

¡Con todo y bebé en brazos! Informan indignante agresión a funcionaria de Cesfam