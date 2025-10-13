Piensan en el futuro: el principal candidato de la U de Chile para reemplazar a Gustavo Álvarez

Gustavo Álvarez tiene las maletas prácticamente armadas para dejar Universidad de Chile y partir rumbo a Perú, donde se haría cargo de la Selección. Es por eso que la dirigencia de los azules puso manos a la obra y tiene al principal candidato para reemplazarlo en el cargo.

Como Álvarez tiene contrato hasta diciembre de 2026, la Federación Peruana de Fútbol deberá pagar la cláusula de recisión que asciende a 1.2 millones de dólares, lo que dejará un muy buen beneficio en las arcas del equipo.

El reemplazante de Gustavo Álvarez en la U

Con todo este panorama, la dirigencia puso sus ojos en Francisco Meneghini, entrenador que se encuentra realizando una muy buena temporada en O'Higgins. "Paqui" es uno de los anhelos del club y esta sería un gran momento para concretar de una vez por todas su arribo.

"Paqui" Meneghini es el apuntado para reemplazar a Gustavo Álvarez.

Los números de Meneghini en O'Higgins

El estratega nacional tiene un largo recorrido en el fútbol chileno, pero ahora está viviendo su mejor campaña al mando del equipo rancagüino. Con 11 triunfos, ocho empates y solo cuatro derrotas, el estratega tiene al club en el tercer lugar de la Liga de Primera y con grandes chances de clasificar a Copa Libertadores.

De momento aún restan jornadas para concluir la temporada en el fútbol chileno, pero los azules ya tienen entre ceja y ceja al entrenador. Es importante señalar que tiene contrato hasta diciembre de este año, por lo que podrá negociar libremente si no renueva con los de Rancagua.

