¡Mueve las piezas! El cambio en Universidad de Chile para enfrentar a Palestino

El pasado fin de semana, Universidad de Chile se quedó con la versión número 199 del Superclásico del fútbol chileno. Los dirigidos por Francisco Meneghini sumaron su primer triunfo en el Campeonato Nacional ante Colo Colo, gracias a la solitaria anotación de Matías Zaldivia.

Con este enorme triunfo, el romántico viajero puede respirar un poco más tranquilo, al igual que su director técnico Francisco Meneghini, quien tenía en duda su puesto en el equipo en caso de perder el Superclásico.

Por ahora Universidad de Chile también suma en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, saliendo de la peligrosa zona de descenso donde se habían ubicado antes de disputarse el Superclásico ante Colo Colo.

El día de hoy Universidad de Chile se enfrentará en condición de local ante Palestino en un duelo único por el segundo cupo de nuestro país para la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Recordando que el día de ayer, Audax Italiano se quedó con este primer boleto al vencer a través de los lanzamientos penales a Cobresal.

Una importante modificación

Pero para este vital partido, el cuál determinará si el club jugará copa internacional esta temporada, Francisco Meneghini prepara una importante modificación en el equipo. Según la información del periodista Marcelo Díaz, señaló que Bianneider Tamayo sustituirá a Matías Zaldivia en la formación inicial.

