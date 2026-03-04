¡Mueve las piezas! El cambio en Universidad de Chile para enfrentar a Palestino

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¡Acusó información falsa! Maite Orsini alza la voz y se defiende ante grave acusación por supuesto “vaper de marihuana”

¡Acusó información falsa! Maite Orsini alza la voz y se defiende ante grave acusación en reportaje de Canal 13
Explota la guerra interna: El PC se fractura tras el duro choque entre ministros y Daniel Jadue

Explota la guerra interna: El PC se fractura tras el duro choque entre ministros y Daniel Jadue
¡Se llevó millonario botín! Parroquia de San Miguel sufrió insólito robo de tecnología y donaciones

¡Se llevó millonario botín! Parroquia de San Miguel sufrió insólito robo de tecnología y donaciones

¡Aprovechó su oportunidad! Damián Pizarro se llena de elogios tras debut en Racing

¡INSÓLITO! ATP le cobra a jugadores para sacarlos de zona bélica en Emiratos Árabes
FOTOS | Alarma por la fauna silvestre: Reportan trágica muerte de cría de Puma en plena Ruta 5 Sur

FOTOS | Alarma por la fauna silvestre: Reportan trágica muerte de cría de Puma en plena Ruta 5 Sur

VIDEO | ¡Con apagón y todo! Audax Italiano se mete en la fase de grupos de la Copa Sudamericana
“Harto patudo que es”: Familia de víctima reacciona a petición de Martín de los Santos previo a su extradición

“Harto patudo que es”: Familia de víctima reacciona a petición de Martín de los Santos previo a su extradición

¡Malas noticias! Tomás Barrios no pudo en el Master 1000 de Indian Wells

¡Habrá que tener doble pantalla! Dónde y a qué hora ver a los equipos chilenos en copas internacionales

El pasado fin de semana, Universidad de Chile se quedó con la versión número 199 del Superclásico del fútbol chileno. Los dirigidos por Francisco Meneghini sumaron su primer triunfo en el Campeonato Nacional ante Colo Colo, gracias a la solitaria anotación de Matías Zaldivia.

Con este enorme triunfo, el romántico viajero puede respirar un poco más tranquilo, al igual que su director técnico Francisco Meneghini, quien tenía en duda su puesto en el equipo en caso de perder el Superclásico.

Por ahora Universidad de Chile también suma en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, saliendo de la peligrosa zona de descenso donde se habían ubicado antes de disputarse el Superclásico ante Colo Colo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

El día de hoy Universidad de Chile se enfrentará en condición de local ante Palestino en un duelo único por el segundo cupo de nuestro país para la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Recordando que el día de ayer, Audax Italiano se quedó con este primer boleto al vencer a través de los lanzamientos penales a Cobresal.

Una importante modificación

Pero para este vital partido, el cuál determinará si el club jugará copa internacional esta temporada, Francisco Meneghini prepara una importante modificación en el equipo. Según la información del periodista Marcelo Díaz, señaló que Bianneider Tamayo sustituirá a Matías Zaldivia en la formación inicial.

También te puede interesar: ¡Aprovechó su oportunidad! Damián Pizarro se llena de elogios tras debut en Racing

NOTAS DESTACADAS

¡Acusó información falsa! Maite Orsini alza la voz y se defiende ante grave acusación por supuesto “vaper de marihuana”

¡Acusó información falsa! Maite Orsini alza la voz y se defiende ante grave acusación en reportaje de Canal 13
Explota la guerra interna: El PC se fractura tras el duro choque entre ministros y Daniel Jadue

Explota la guerra interna: El PC se fractura tras el duro choque entre ministros y Daniel Jadue
¡Se llevó millonario botín! Parroquia de San Miguel sufrió insólito robo de tecnología y donaciones

¡Se llevó millonario botín! Parroquia de San Miguel sufrió insólito robo de tecnología y donaciones

¡Aprovechó su oportunidad! Damián Pizarro se llena de elogios tras debut en Racing

¡INSÓLITO! ATP le cobra a jugadores para sacarlos de zona bélica en Emiratos Árabes
FOTOS | Alarma por la fauna silvestre: Reportan trágica muerte de cría de Puma en plena Ruta 5 Sur

FOTOS | Alarma por la fauna silvestre: Reportan trágica muerte de cría de Puma en plena Ruta 5 Sur

VIDEO | ¡Con apagón y todo! Audax Italiano se mete en la fase de grupos de la Copa Sudamericana
“Harto patudo que es”: Familia de víctima reacciona a petición de Martín de los Santos previo a su extradición

“Harto patudo que es”: Familia de víctima reacciona a petición de Martín de los Santos previo a su extradición

¡Malas noticias! Tomás Barrios no pudo en el Master 1000 de Indian Wells

¡Habrá que tener doble pantalla! Dónde y a qué hora ver a los equipos chilenos en copas internacionales
VIDEO | Por llamada de Boric que Kast no contestó: La impactante revelación con la que Mónica Perez arrinconó a Mara Sedini

VIDEO | Por llamada de Boric que Kast no contestó: La impactante revelación con la que Mónica Perez arrinconó a Mara Sedini
Ranking extranjero instala debate: ¿Chile sería un buen refugio si estallara la Tercera Guerra Mundial?

Ranking extranjero instala debate: ¿Chile sería un buen refugio si estallara la Tercera Guerra Mundial?
¡Hasta recetas les dejaron! Ciclistas europeos graban descenso en santuario natural de Concón y reciben ola de críticas en redes

¡Hasta recetas les dejaron! Ciclistas europeos graban descenso en santuario natural de Concón y reciben ola de críticas en redes
“Mándenme un WhatsApp”: La explicación de José Antonio Kast que se volvió tendencia tras choque con presidente Boric

“Mándenme un WhatsApp”: La explicación de José Antonio Kast que se volvió tendencia tras choque con presidente Boric

¡Las novedades ante Audax! Colo Colo recupera a un jugador y otro es duda en el torneo
En Colo Colo ponen fecha de salida a Fernando Ortiz tras goleada ante Limache

¡Pese a la derrota! El ninguneo de Fernando Ortiz a Universidad de Chile tras Superclásico

VIDEO | ¿Estás de acuerdo? Esteban Paredes habla de la capitanía de De Paul en Colo Colo
El insólito motivo que desencadenó una balacera a las puertas de cárcel de Concepción

¡Agresor fue finalmente detenido! El insólito motivo que desencadenó una balacera a las puertas de cárcel de Concepción

¡Indian Wells en problemas! Tenistas se encuentran varados en Dubai por conflictos bélicos
"Esto no ha terminado": Hermanos Antihuen Santi reciben condena por triple homicidio de carabineros

"Esto no ha terminado": Hermanos Antihuen Santi reciben condena por triple homicidio de carabineros