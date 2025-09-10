¿Estás de acuerdo? El análisis de Marcelo Bielsa sobre el presente y futuro de La Roja

Este martes, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026, sellando además su peor paso por unas eliminatorias en la historia, ya que finalizamos últimos en la tabla de posiciones con 11 puntos, donde se consiguieron solo dos victorias, cinco empates y once derrotas. Sumado a que en estos 18 partidos solo se marcaron 9 goles.

La selección chilena cerró las clasificatorias en casa ante Uruguay, una selección que ya estaba clasificada a la cita mundialista pero quería cerrar con una victoria. En esta oportunidad, se vió mucho mejor a los dirigidos de Nicolás Córdova, donde incluso tuvimos más oportunidades de gol, donde las más claras fueron desperdiciadas por Ben Brereton.

Con esto, La Roja ahora tendrá que comenzar a pensar en los paso a seguir de aquí en adelante, comenzando por el tema del entrenador, ya que Nicolás Córdova debe volver a las selecciones menores, por lo que se espera ahora un trabajo dirigencial importante para reestructurar a la selección adulta, con miras a los próximos desafíos.

En el duelo ante Uruguay, uno que se reencontró con La Roja fue Marcelo Bielsa, quien fue recibido con mucho cariño por los fanáticos nacionales. Es aquí donde tras el partido, el estratega habló sobre el presente y futuro de la selección chilena. "Es evidente que hay muchos jugadores que tienen una posibilidad de crecimiento y de desarrollo que todavía no han conseguido. La mayoría de estos jugadores jóvenes van a ser buenos, se deben respetar los tiempos de maduración de los jugadores y yo vería con optimismo el desarrollo del fútbol chileno en los próximos cuatro años".

Además de esto, Bielsa llenó de flores a un conocido suyo cuando estuvo al mando de la selección chilena, este es el caso de Harold Mayne-Nicholls. "Fue un compañero muy sólido para poder trabajar en común, me sentí respaldado y acompañado. Para cualquier gestión es un dato no menor, una garantía en ese sentido".