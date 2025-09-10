¿Estás de acuerdo? El análisis de Marcelo Bielsa sobre el presente y futuro de La Roja

Marcelo Bielsa habló sobre La Roja

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Lawrence Vigoroux dejó buenas sensaciones en La Roja

¡Dejó muy buenas sensaciones! El hermoso mensaje de Lawrence Vigouroux en La Roja
presidente Gabriel Boric

“Más tiempo para la familia”: Así fue la simbólica inauguración en bicicleta de Boric por el puente más largo del país
Francisco Vidal

¿Se sumará al comando de Jara? Francisco Vidal habla sobre su futuro político tras salida de TVN
Rodolfo Carter estalló por irónico comentario en Sin Filtros

“Picante, rasca, básico…”: Panelista de Sin Filtros hizo enojar a Rodolfo Carter con ácido comentario
Levantan castigo a Independiente.

La U mira de reojo: Levantan castigo a Independiente tras polémica en Copa Sudamericana
U de chile manda carta formal para suspender Supercopa.

Escándalo en la Corte: ministra Verónica Sabaj es removida tras vinculación con Luis Hermosilla
Dónde y a qué hora ver Alejandro Tabilo.

Alejandro Tabilo vs Hsu Yu-hsiou: Dónde ver y a qué hora juegan en el Challenger de Guangzhou
DT de Venezuela y su rueda de prensa.

VIDEO: La insólita conferencia del DT de Venezuela tras quedar eliminado del Mundial 2026
Bolivia nuevo repechaje Mundial de 2026.

Bolivia dentro y Venezuela fuera: Así funciona el repechaje para el Mundial de 2026
Jugadores Colo Colo 2025

No aguantó los entrenamientos: Importante jugador de Colo Colo sufre grave lesión y deberá operarse

Este martes, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026, sellando además su peor paso por unas eliminatorias en la historia, ya que finalizamos últimos en la tabla de posiciones con 11 puntos, donde se consiguieron solo dos victorias, cinco empates y once derrotas. Sumado a que en estos 18 partidos solo se marcaron 9 goles.

La selección chilena cerró las clasificatorias en casa ante Uruguay, una selección que ya estaba clasificada a la cita mundialista pero quería cerrar con una victoria. En esta oportunidad, se vió mucho mejor a los dirigidos de Nicolás Córdova, donde incluso tuvimos más oportunidades de gol, donde las más claras fueron desperdiciadas por Ben Brereton.

Con esto, La Roja ahora tendrá que comenzar a pensar en los paso a seguir de aquí en adelante, comenzando por el tema del entrenador, ya que Nicolás Córdova debe volver a las selecciones menores, por lo que se espera ahora un trabajo dirigencial importante para reestructurar a la selección adulta, con miras a los próximos desafíos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

En el duelo ante Uruguay, uno que se reencontró con La Roja fue Marcelo Bielsa, quien fue recibido con mucho cariño por los fanáticos nacionales. Es aquí donde tras el partido, el estratega habló sobre el presente y futuro de la selección chilena. "Es evidente que hay muchos jugadores que tienen una posibilidad de crecimiento y de desarrollo que todavía no han conseguido. La mayoría de estos jugadores jóvenes van a ser buenos, se deben respetar los tiempos de maduración de los jugadores y yo vería con optimismo el desarrollo del fútbol chileno en los próximos cuatro años".

Además de esto, Bielsa llenó de flores a un conocido suyo cuando estuvo al mando de la selección chilena, este es el caso de Harold Mayne-Nicholls. "Fue un compañero muy sólido para poder trabajar en común, me sentí respaldado y acompañado. Para cualquier gestión es un dato no menor, una garantía en ese sentido".

NOTAS DESTACADAS

Lawrence Vigoroux dejó buenas sensaciones en La Roja

¡Dejó muy buenas sensaciones! El hermoso mensaje de Lawrence Vigouroux en La Roja
presidente Gabriel Boric

“Más tiempo para la familia”: Así fue la simbólica inauguración en bicicleta de Boric por el puente más largo del país
Francisco Vidal

¿Se sumará al comando de Jara? Francisco Vidal habla sobre su futuro político tras salida de TVN
Rodolfo Carter estalló por irónico comentario en Sin Filtros

“Picante, rasca, básico…”: Panelista de Sin Filtros hizo enojar a Rodolfo Carter con ácido comentario
Levantan castigo a Independiente.

La U mira de reojo: Levantan castigo a Independiente tras polémica en Copa Sudamericana
U de chile manda carta formal para suspender Supercopa.

Escándalo en la Corte: ministra Verónica Sabaj es removida tras vinculación con Luis Hermosilla
Dónde y a qué hora ver Alejandro Tabilo.

Alejandro Tabilo vs Hsu Yu-hsiou: Dónde ver y a qué hora juegan en el Challenger de Guangzhou
DT de Venezuela y su rueda de prensa.

VIDEO: La insólita conferencia del DT de Venezuela tras quedar eliminado del Mundial 2026
Bolivia nuevo repechaje Mundial de 2026.

Bolivia dentro y Venezuela fuera: Así funciona el repechaje para el Mundial de 2026
Jugadores Colo Colo 2025

No aguantó los entrenamientos: Importante jugador de Colo Colo sufre grave lesión y deberá operarse

La guerra está declarada: ANFP rechaza suspender la Supercopa y esto dijeron desde U de Chile
Superclásico

¡Más problemas! Gobierno vuelve a poner en dudas la Supercopa
Franco Parisi

“Entre facho y comunacho…”: Franco Parisi lanzó ácida “advertencia” sobre elecciones presidenciales
multa

¿De cuanto sería la multa? Gobierno confirmó indicación que repondrá sanción por no votar
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Rumbo a Estados Unidos! Termina una nueva fecha clasificatoria en Europa
Gary Medel llora tras inesperada pregunta

¡No se pudo contener! La pregunta que emocionó a Gary Medel
cáncer de mama

“Se detecta cuando es demasiado tarde”: Jeannette Jara explica su propuesta para combatir el cáncer de mama
Alexis Sánchez fue presentado como nuevo jugador del Sevilla

¡Con la 10 en la espalda! Alexis Sánchez fue presentado oficialmente en el Sevilla
destapan oscuro caso de captura de palomas

“Las vende a un restaurante por luca”: Destapan insólitas denuncias por caza de palomas en Santiago
chef peruano dejó la grande al afirmar que la marraqueta es de Perú

¡Internet no se lo perdonó! Chef internacional desata polémica al afirmar que la marraqueta es peruana