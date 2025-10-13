DT de Colo Colo Femenino, Tatiele Silveira es directa: "Estoy preparada para cualquier equipo"

Tatiele Silveira está haciendo historia con Colo Colo Femenino al sumar ya 36 victorias consecutivas y se le abrió el apetito. La brasileña quiere consagrar su trabajo con la obtención de la Copa Libertadores y piensa en grande, razón por la que incluso no descarta dirigir algún equipo masculino.

La estratega conversó a fondo con LUN y confesó respecto a la posibilidad de probar en otra rama. "En Estados Unidos dirigí a un equipo Sub 19 masculino. Soy DT y estoy preparada para dirigir a cualquier equipo o selección sea de hombres o mujeres”, afirmó.

Sobre la posibilidad de asumir en La Roja Femenina, la brasileña fue directa y lo descartó de lleno. "Ni lo pienso porque ahí está trabajando Luchito Mena y mi labor hoy es apoyarlo como entrenadora del club más importante de Chile y que entrega muchas jugadoras a la Selección", señaló.

Tatiele Silveira está haciendo historia con el Cacique.

Tatiele Silveira y su gran trabajo en Colo Colo Femenino

La entrenadora también habló de cómo se ha dado este gran proyecto con el Cacique, confesando que "hablamos de un proyecto a largo plazo, con metas que debían cumplirse paso a paso. Y así lo hemos hecho. Sentimos que avanzamos y eso va estimulando a seguir buscando desafíos".

Es así como Tatiele Silveira quiere hacer historia en el fútbol chileno, conseguir una nueva Copa Libertadores con las albas y, por qué no, convertirse en la primera mujer en dirigir un equipo profesional masculino en Chile.

