¡Por las Qualifiers!: Dónde ver la serie de Chile ante Luxemburgo por la Copa Davis

Chile se mide ante Luxemburgo en Copa Davis

Por: Kevin Vejar

Este sábado 13 de septiembre Chile vivirá una nueva jornada de Copa Davis con una atractiva serie frente a Luxemburgo por la Zona 1 del Grupo Mundial del torneo, donde el equipo capitaneado por Nicolás Massú intentará conseguir el pase a las Qualifiers 2026 para posteriormente competir por un cupo a las finales.

De la mano del histórico extenista nacional, Cristian Garín, Tomás Barrios, Matías Soto, Daniel Núñez y Diego Fernández serán los representantes de nuestro país en dicho certamen, grupo que cuenta con dos importantes ausencias como lo son Nicolás Jarry, por temas familiares, y Alejandro Tabilo, que priorizó su calendario ATP.

En esa línea, son dos los partidos de Chile programados para este fin de semana, y el puntapié inicial lo dará Cristian Garín (124°), que con las bajas de Jarry y Tabilo, quedó como el mejor calificado del conjunto chileno y, desde las 17:00 horas, hará frente a Aaron Gil García (1.361°), número dos del país europeo.

Una vez finalizado el partido del 'Gago' en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, inmediatamente Tomás Barrios (134°) será quien salte a la cancha para un inédito mano a mano con Alex Knaff (668°). Cabe mencionar que ambos encuentros se disputarán al mejor de tres sets, con tie-break de ser necesario.

¿Quién transmite?

La transmisión de esta serie de Copa Davis se podrá seguir en la señal abierta de TVN, con la conducción de Pedro Carcuro, Gonzalo Fouillioux, Fernando Tapia, Gonzalo Quiroz y los comentarios de Horacio de la Peña, aunque también estará disponible en cable o streaming de la mano de TNT Sports y HBO Max.

