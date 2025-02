Dichos de Roberto Cox sobre venezolanos generan tenso momento en el matinal y debate en redes: "¡Esa no puede ser la excusa!"

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana el periodista Roberto Cox entregó una polémica opinión sobre la situación de irregularidad de algunos venezolanos en Chile generando una tensión en el estudio y activando el debate en redes sociales. En concreto el comunicador expresó su opinión sobre la situación de algunos extranjeros que conducen sin documentos.

“La necesidad ya es una mala excusa. La gente se chorea, porque el ciudadano chileno ya está con un tremendo estrés por pagar todo y andar con todo al día, y se encuentra con gente que no le importa nada” señaló Rodríguez al escuchar el testimonio de un conductor venezolano que intentó excusarse por manejar fuera de la ley.

¿Qué dijo Roberto Cox que generó tensión?

“Habría que ver cómo el Estado se hace cargo del tema de los extranjeros y cómo regularizar sus papeles para manejar. Es muy común subirse a un vehículo de aplicación y ver que son extranjeros los que manejan esos autos, y desgraciadamente, por como están las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, se han demorado mucho, y ya ni siquiera se puede pedir un papel en el consulado venezolano y que te llegue en un plazo prudente”, apuntó el joven comunicador.

Ante lo que Rodríguez señaló. "Es que esa no puede ser la excusa para manejar sin papeles. Nosotros como chilenos vamos a España y hay miles de cuestiones que no se pueden hacer. Y uno respeta" dijo a lo que Cox apuntó. "Yo no quiero que quede como que lo estoy usando de excusa. Estoy diciendo que hay un problema, han entrado cientos de miles de venezolanos al país y esos venezolanos no pueden hacer trámites porque las relaciones de nuestros países están en cero por la dictadura (en alusión a Maduro). No estoy justificando que salgan sin sus papeles, pero ya que tenemos tantos venezolanos tenemos que ver qué hacemos; los echamos o nos hacemos cargo del problema" explicó.

Finalmente el conductor del espació mencionó que "mientras esté la dictadura hay una serie de cosas que (igualmente) no se pueden hacer. Mientras tanto, hay cosas que no se pueden hacer". El momento generó comentarios divididos en redes. "Sino expulsas a los Venezolanos , debes buscar la fórmula de regularizar a quienes quieran hacerlo"; "Roberto Cox Mejor promociona que en Venezuela está mejorando la economía, que están vendiendo más Petróleo y que van hacia arriba Que vuelvan a su país!", fueron algunos de los comentarios en redes.

