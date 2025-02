Exponen chats de Luis Japaz que complican a Cathy Barriga: "Cresta, empezó el we..."

A través de un reportaje emitido por La Tercera se revelaron chats que mantuvo Luis Japaz, exmano derecha y asesor de Cathy Barriga los cuales complicarían a la exalcaldesa de Maipú. Recordemos que el pasado 6 de enero el cirujano dentista entregó su declaración ante la fiscal Constanza Encina quien investiga los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento publico de la chica Mekano.

Cade decir que Japaz fue formalizado por la misma causa que Barriga y ha entregado nuevos antecedentes que aportan a esclarecer el caso. “Ella pasó a estar cada vez más dentro de una ostra, a encerrarse. No quería escuchar ya que sentía que si escuchaba era parte. Es decir, si alguien le decía ‘falta plata’ lo que ella hacía era tratar de no escuchar y/o no saberlo”, afirmó Japaz ante la fiscal.

¿Cuáles son los chats que complican a Japaz?

Según Japaz, le advirtió a la jefa comunal que esto era irregular: “¿Alcaldesa, usted no cree que es un error dejar a Andrea Monsalve, fuera de su horario, cuidando a su hijo? Creo que es un error”, ‘¿no será que es mejor que Kim, ¡a cuidadora la ayude?’ Debo hacer presente que en ese momento yo no sabía que Kim, la cuidadora de Romeo, estaba siendo pagada con plata municipal”, dijo en su declaración.

Una de esas trabajadoras a cargo de los cuidados del hijo de Barriga fue Kimberly Guajardo, quien estuvo en esas labores entre 2017 y 2018. De forma paralela recibía boletas emitidas por la municipalidad con un total de $8.800.000, según la fiscalía. “Me enteré de lo de Kimberly Guajardo, que estaba contratada por el municipio pero era la cuidadora de (nombre del hijo). Quiero decir que no en forma infantil, sino que de forma muy consciente, ella sabía que estaba cometiendo un ilícito. Ningún asesor le dijo que no contratara con platas fiscales a la niñera de su hijo, y lo reiteró en cuatro ocasiones. En las tres ocasiones posteriores yo me opuse”, dijo Japaz en su declaración.

En su declaración, Japaz mostró un WhatsApp del 1 de mayo de 2018 donde se daría cuenta de una contratación fallida de otra mujer que se destinaría para cuidar al hijo. Sin embargo, no resultó bien. La conversación fue así:

Cathy Barriga: Buenos días. Feliz día del trabajador. Necesito urgente hablar con usted por la niñera que contrató. Muchas gracias. Marianela.

Japaz: Cresta, empezó el we...

Cathy Barriga: Chuuu

Japaz: Creo que entonces no podemos. Y si ella ya sabe que la contrató partimos mal. Exacto.

Cathy Barriga: Claro. Le preguntaré.

Japaz: Gracias. Debut y despedida.

Cathy Barriga: Porque yo le pregunté a la hermana de ella en qué departamento de la municipalidad trabajaría y la hermana me dijo en la alcaldía cuidando al bebé.

Japaz: Buuuu. Mal. Pésimo.

Cathy Barriga: Empezó el cawin sin haber comenzado. Fuera.

Japaz: Exacto. Adiós.

“Efectivamente en esta conversación queda claro que fue un intento fallido de contratar a una cuidadora nueva, que empezó a decirle a la gente que iba a trabajar en alcaldía ‘cuidando al bebé', por lo que eso ya era un problema porque significaba poner en evidencia del delito que estaba cometiendo. Por lo mismo, la despedimos inmediatamente”, concluyó el exfuncionario sobre el diálogo.

