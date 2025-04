“No me pidió referencias”: Destapan reveladora declaración de Andrés Chadwick como imputado

El ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, compareció ante la Fiscalía en calidad de imputado por presuntas maniobras irregulares. Estas acciones involucran a su gran amigo, el abogado Luis Hermosilla, y a un tercero con quien mantienen una relación distante: el ex fiscal Manuel Guerra.

El pasado 10 de marzo, Chadwick declaró ante la Fiscalía como imputado en la investigación que el Ministerio Público lleva adelante contra Guerra. Los cargos incluyen soborno, prevaricación y divulgación de información confidencial.

Entre las situaciones investigadas al ex fiscal se encuentran conversaciones en chats con Hermosilla, donde discutían posibles soluciones al Caso Penta junto a Chadwick. También se examinan sus solicitudes de empleo dirigidas a ambos y su incorporación a la Universidad San Sebastián, institución en la que trabajaba el ex ministro.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Durante el interrogatorio, al que tuvo acceso La Tercera, Chadwick admitió que Hermosilla ha sido su amigo "durante toda una vida". Sin embargo, negó tener el mismo nivel de cercanía con Guerra.

Además, Chadwick rechazó categóricamente haber tenido encuentros personales con el ex persecutor, lo que contradice directamente las declaraciones de Hermosilla. Este último afirmó la existencia de una relación paralela entre ambos y mencionó que, en ocasiones, los encontraba juntos de manera inesperada.

La llegada de Guerra a la USS

En relación al ingreso de Manuel Guerra a la Universidad San Sebastián, ocurrido tras su salida del Ministerio Público y mientras Chadwick ocupaba un rol destacado como profesor en la institución, este último negó haberlo favorecido directamente. No obstante, sí reconoció otro detalle relacionado con el caso. “Respecto a la llegada de Guerra a la Universidad me enteré el año 2021 cuando comenzamos a toparnos como docentes en la facultad”, afirmó de entrada.

“Lo que recuerdo es que Luis Cordero era quien tomaba la decisión final en las contrataciones y a lo más entregué los mails a uno u a otro para que se conocieran o conversaran, no recuerdo más detalle, pero sí que traspasé información para efectos de contactos”, admitió el ex ministro. “Cordero no me pidió referencias, y esta transferencia de contacto fue en una etapa cuando ya el proceso estaba avanzando”, añadió.

El dirigente histórico de la UDI afirmó estar al tanto de que el ex fiscal había solicitado a Hermosilla formar parte del estudio jurídico que ambos amigos compartían. Sin embargo, señaló que el penalista rechazó dicha propuesta. “Me comunicó que le respondería negativamente dado que no se necesitaban más abogados y no pensaba expandirse, lo que me pareció razonable”, sentenció Andrés Chadwick.