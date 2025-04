Indignado: Luis Hermosilla se mostró molesto con periodistas en su reingreso a la cárcel

Durante la tarde de este lunes el abogado Luis Hermosilla regresó al centro penitenciario Capitán Yáber para continuar cumpliendo prisión preventiva por el denominado Caso Audios.Recordemos que hace tan solo 11 días la justicia le había permitido volver a su casa a cumplir con la medida cautelar de arresto domiciliario.

Cabe decir que a Hermosilla se le vincula con delitos tributarios, lavado de activos y soborno el cual ha salpicado a diversos personajes públicos que habrían solicitado sus servicios. La prensa se agolpó en el penal para conversar con el investigado y sacarle alguna cuña, lo cual fue tomado de mala forma por el profesional.

¿Qué le dijo Hermosilla a la prensa?

“No, no me ponga las manos encima. Yo entiendo que ustedes son periodistas, que son profesionales... no me parece la forma en que se están comportando. No pueden andar a empujones ni poniendo las manos encima ¿Ok?”, regañó el abogado a los reporteros. Sin aceptar mayores preguntas, admitió que “así como pudo haber alegría al momento de salir, estos son momentos de tristeza, momentos duros, no solamente para uno, sino también para la familia, para la señora, para los hijos, para los nietos, mi hermano, mis padres y mis amigos”.

Pese a ello, aseguró: “como abogado respeto profundamente las decisiones del Poder Judicial, tanto las que a uno le benefician como las que le afecten”. Eso sí, Hermosilla pidió que “en adelante” se le respeten “todos los derechos y garantías”. Agregando que hasta ahora la Fiscalía Oriente “está actuando de una manera que vulnera, flagrantemente, no solo mis derechos sino que los de muchas personas”.

Antes de entrar a la custodia de Gendarmería, el penalista disparó contra la Fiscalía y la acusó de estar “manipulando las investigaciones, eligiendo qué investiga y qué cosas no” y que, además, “está presionando a las personas indagadas, para obtener resultados” finalizó para volver a cumplir la cautelar en prisión.

