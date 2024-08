Denuncian a diputado Alinco por dichos homofóbicos contra seremi de Energía

El pasado jueves, en el marco de un encuentro que tuvo presentes dirigentes y parlamentarios de la región de Aysén, se gestó una dura escena. Lo ocurrido ha generado diferentes reacciones y condenas desde el oficialismo. Y es que, al término de la instancia, el diputado René Alinco se acercó al ex convencional y actual seremi de Energía de Aysén, Tomás Laibe. Todo con el fin de encararlo por no haberlo dejado hablar durante el evento.

A través de los micrófonos de los periodistas, se podía apreciar al diputado visiblemente molesto, según un video difundido por Vía Austral. En ese momento, Alinco encaró a Laibe, quien en redes sociales se define como parte de la comunidad LGBT, por no haberle dado la palabra. “No me dejaste hablar, mariconcito”, exclamó,

Más tarde, el registro fue compartido por la ONG Diversa Patagonia, quienes se manifestaron frente al hecho. “¡Denunciamos el actuar homofóbico del diputado René Alinco al Seremi de energía Aysén en alusión a su orientación sexual, tratos violentos como estos no deben quedar impunes en una sociedad que quiere avanzar en respeto para todos sin discriminación!”, expresaron.

Oficialismo condena el suceso

Frente a este escenario, desde el Partido Socialista (PS) emitieron un comunicado. “Esta conducta no sólo es incompatible con el rol de un representante de la ciudadanía, sino que además vulnera los principios fundamentales de respeto a los derechos humanos y a la inclusión de todas las minorías en nuestra sociedad”, señalaron a modo de rechazo.

Por otro lado, desde el Frente Amplio de Aysén (FA) también condenaron el actuar de René Alinco. “Este tipo de expresiones son inaceptables en una sociedad que aspira a la igualdad y al respeto, y además perpetúan la violencia y la discriminación basada en identidades de género y orientaciones sexo-afectivas diversas”, apuntaron. Además, ambas agrupaciones llamaron al diputado Alinco a ser consecuente con la gravedad de sus actos y a ofrecer disculpas públicas a Laibe.

Es más, la gravedad del asunto llegó a tal grado, que incluso desde el gobierno se pronunciaron, a través de la subsecretaria de la Segegob, Nicole Cardoch, a través de su cuenta de X. “Estas conductas son inaceptables, más aún en autoridades”, señaló. “Construir un Chile de todos y todas es nuestra responsabilidad y actitudes como esta significan un gran retroceso para la lucha LGBTIQ+”. Además, añadió que “le envío todo el apoyo al seremi de Energía de la Región de Aysén”.

Por otro lado, según consignó CNN Chile, el ministro de la cartera de Energía, Diego Pardow también se refirió a lo sucedido. “Los insultos contra nuestro seremi de Aysén no tienen cabida en nuestra democracia y son un retroceso para el Chile que no queremos”, ya que “construir un país más inclusivo, que respete a todos y todas, merece autoridades que estén a la altura. Todo mi respaldo y apoyo a Laibe”, afirmó.