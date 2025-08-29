Deja atrás las críticas: El desahogo de Carlos Palacios tras su pesadilla en Boca Juniors

Carlos Palacios estuvo siendo bastante criticado en Boca Juniors hace algunas jornadas, pero ahora logró dejar atrás la pesadilla vivida, levantar su nivel y comenzar a demostrar por qué llegó al club. Es por lo mismo que la "Joya" aprovecho una entrevista con los canales oficiales del Xeneize para dejar un potente mensaje de desahogo.

"Era una mochila en la espalda, un peso que se cargaba por todo lo que estaba pasando. Creo que eso fue un envión anímico para el equipo, para todos, soltar ese peso que no podíamos ganar”, comenzó diciendo el atacante.

Además, también agregó que "es un gran grupo. Somos una familia donde cada cual apoya al compañero de la forma que cada cual es en el día a día. Todos estamos felices por estar rompiendo esa racha y eso se refleja en la cancha. Acá todos reman para el mismo lado y el grupo está unido".

Carlos Palacios deja potente mensaje de desahogo en Boca.

Lo cierto es que Palacios ha tenido que remar más de la cuenta para convencer a la hinchada de Boca Juniors. Si bien es cierto que en muchas ocasiones ha sido de lo más destacado de su equipo, el mal nivel en general y la crisis directiva que han atravesado le ha dificultado considerablemente el panorama.

Los números de Carlos Palacios en Boca Juniors

Entre todas las competencias Palacios ha disputado un total de 25 partidos con la camiseta xeneize, anotando tres goles y repartiendo tres asistencias, estadísticas que busca mejorar de cara al futuro.

