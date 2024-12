“No aporta absolutamente nada”: Defensa de Jorge Valdivia emplazó a Maite Orsini por su reciente intervención en el caso

Durante la jornada del sábado, Paula Vial, abogada defensora del ex futbolista Jorge Valdivia, lanzó duras críticas hacia Maite Orsini (FA). La abogada cuestionó el rol de la diputada en el caso que investiga serias acusación de violación y abuso sexual en contra del ex jugador de Colo Colo.

Vial, en conversación con La Tercera, describió el testimonio de la parlamentaria como "completa y totalmente irrelevante" y cuestionó su decisión de comunicarse con una de las denunciantes. “Yo pienso que la intervención de Maite y su testimonio son completa y totalmente irrelevantes. O sea, ella no aporta absolutamente nada”, criticó la defensa.

“Ahora, en términos de contexto, por supuesto que no entiendo qué tenía ella que hacer. Yo no sé qué es lo que pretendía. No pretendo interpretarla, pero lo que sí puedo decir es que su testimonio es completamente irrelevante”, señaló Vial.

Además, expresó su descontento con el Ministerio Público, acusándolo de actuar con parcialidad y de manipular la información presentada durante el proceso judicial. “Estoy tan agotada, tan cansada de que el Ministerio Público entregue información parcial y, además, mienta tan descaradamente”, disparó con dureza.

El Mea Culpa de Maite Orsini

Cabe recordar, que la diputada admitió públicamente haber contactado a una de las denunciantes. En un video publicado el 25 de noviembre en sus redes sociales, la diputada explicó: “Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante, a través de un conocido en común para que me llamase si así lo quería y así lo hizo. Le transmití que no quería revictimizarla y que estaba disponible para lo que necesitara de mi parte”.

Ahora, frente a las múltiples críticas por su actuar, Maite Orsini realizó un mea culpa. “Hoy día me han hecho ver que, quizás, en un caso tan complejo como este, lo prudente debió haber sido limitarme a declarar en fiscalía, cosa que hice voluntariamente”, señaló. Asimismo, defendió la veracidad de su declaración: “No fue ni a favor ni en contra de nadie, sino sólo respondiendo con la verdad a lo que se me preguntó, y con la única intención de apoyar”, concluyó.