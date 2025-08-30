El curioso recado del DT de Coquimbo Unido tras nuevo paso hacia el título: "Que la gente en Santiago..."

Coquimbo Unido derrotó con lo justo a Huachipato, alcanzó las diez victorias al hilo y ya suma 53 puntos en lo más alto del Campeonato Nacional, y Esteban González, director técnico del conjunto 'pirata', sorprendió con una curiosa reflexión sobre lo mediático que se ha vuelto el club esta temporada.

"El equipo crece en la confianza, se esfuerza y el análisis con el resultado está fuerte en lo emocional. Obtuvimos el resultado y estamos contentos con el desempeño del equipo. Mantuvimos controlado al rival, a pesar de que el análisis cambia con un jugador menos en tantos pasajes del partido", arrancó ante la prensa.

Tras ello, el estratega nacional se deshizo en elogios para la innegable calidad que hay dentro de sus dirigidos, nivel que los números avalan: "Trabajamos con el mismo plantel todo el año. Que todos los jugadores estén disponibles me pone feliz, porque tienen opciones de competir de igual manera".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Lo venimos trabajando desde la fecha 1. La percepción interna que tenemos no ha cambiado en nada", agregó, para luego repasar sutilmente a los clubes de la capital y los medios por su atención al cuadro coquimbano: "Ha cambiado el entorno, como que nos acompañe más gente, o que la gente en Santiago hable más de Coquimbo".

"Seguimos trabajando de la misma manera para entregarle lo mejor a los jugadores. El manejo de las emociones es muy importante. Nos preocupamos que en la interna no haya ninguna fisura, la armonía es muy buena dentro del plantel", cerró Esteban González, líder absoluto del campeonato junto a Coquimbo Unido.

Te puede interesar: "Un gran regalo": La desafiante arenga de Johnny Herrera a la U para el Superclásico