¡Sorpresa total! Criticado jugador de Universidad de Chile puede ser titular en Superclásico

Este domingo desde las 16:00 horas viviremos una nueva versión del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, donde en esta oportunidad ambos equipos vienen con realidades distintas y posiciones completamente contrarias en la tabla de posiciones.

En primer lugar, Colo Colo es uno de los líderes del Campeonato Nacional junto a Huachipato con nueve unidades, donde si bien comenzaron la temporada con el pie izquierdo al caer por 3-1 ante Deportes Limache, luego consiguieron tres victorias seguidas.

Por otro lado, Universidad de Chile no está en su mejor momento, donde pese a traer una buena cantidad de refuerzos, aún no consiguen concretar su primer triunfo en el Campeonato Nacional, ubicándose en la parte baja de la tabla de posiciones con tres empates y una derrota.

Universidad de Chile necesita con urgencia comenzar a sumar victorias, donde ahora el desafío es enorme este fin de semana en una nueva versión del Superclásico ante Colo Colo, para luego enfocarse en el duelo ante Palestino para entrar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Se vienen cositas

Pero para el duelo de este domingo ante los albos, Francisco Meneghini prepara una interesante sorpresa desde el arranque, donde un criticado jugador podría salir como titular a la cancha del estadio monumental. Este es el caso de Marcelo Morales, quien tras trabajar arduamente para ponerse a tono físico con el resto de sus compañeros, ahora podría partir desde el arranque en el Superclásico.

