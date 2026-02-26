¿Con palo a Messi?: Cristiano Ronaldo vuelve al fútbol español como dueño de sorpresivo club

Cristiano Ronaldo vuelve al fútbol español como dueño de sorpresivo club

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Pato Yáñez destapa insólito jugador cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo

Patricio Yáñez destapa insólito jugador cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo: "No gusta"
Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública

Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública
"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

¡Pese a la ola de violencia! Presidente de la FIFA no pone en duda Mundial en México
¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia

¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia
de paul colo colo

¡No le gustó! Campeón de Libertadores critica capitanía de Fernando De Paul en Colo Colo

¡Tuvo que borrar su publicación! El descargo de Gianluca Prestianni ante la UEFA
Explosión en Renca: Víctimas fatales aumentan a 12 mientras cinco luchan por sobrevivir

Explosión en Renca: Víctimas fatales aumentan a 12 mientras cinco luchan por sobrevivir
Arturo Vidal y Marcelo Díaz Superclásico

VIDEO | ¡No está descartado! Figura de Universidad de Chile podría jugar el Superclásico
¿Cuándo y dónde será el amistoso entre Chile y Portugal antes del Mundial?

Tras anuncio de la ANFP: ¿Cuándo y dónde será el amistoso entre Chile y Portugal antes del Mundial?

Ya casi ocho años han pasado desde que Cristiano Ronaldo puso fin a una exitosa aventura junto al Real Madrid, y mientras más de un fanático sueña con ver por lo menos una última vez al astro portugués en la 'Casa Blanca', hoy se oficializó su regreso al fútbol español, aunque de una muy particular manera.

Como bien es sabido, el delantero de 41 años no solo se destaca por su carrera como futbolista, sino también por ser un gran hombre de negocios, y ahora sorprendió a todos con su jugada más inesperada como inversionista, pues se adjudicó el 25 por ciento de la propiedad de la UD Almería, club que milita en la Segunda División hispana.

"Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group. Adquiere un 25% de las acciones a través de la filial CR7 Sports. Este acuerdo se sitúa dentro de la expansión internacional de la entidad", publicó hoy en sus canales oficiales la escuadra rojiblanca.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Por su parte, el artillero del Al-Nassr celebró en el comunicado su nueva compra: "Desde hace tiempo tuve la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase".

La indirecta a Messi en la bienvenida de Almería a Cristiano

Mohamed Al Khereiji, presidente del Almería, también le dedicó algunas palabras al 'Bicho', reavivando una vez más el eterno debate entre los fanáticos del luso y los de Lionel Messi: "Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia".

Te puede interesar: Patricio Yáñez destapa insólito jugador cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo: "No gusta"

NOTAS DESTACADAS

Pato Yáñez destapa insólito jugador cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo

Patricio Yáñez destapa insólito jugador cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo: "No gusta"
Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública

Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública
"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

¡Pese a la ola de violencia! Presidente de la FIFA no pone en duda Mundial en México
¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia

¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia
de paul colo colo

¡No le gustó! Campeón de Libertadores critica capitanía de Fernando De Paul en Colo Colo

¡Tuvo que borrar su publicación! El descargo de Gianluca Prestianni ante la UEFA
Explosión en Renca: Víctimas fatales aumentan a 12 mientras cinco luchan por sobrevivir

Explosión en Renca: Víctimas fatales aumentan a 12 mientras cinco luchan por sobrevivir
Arturo Vidal y Marcelo Díaz Superclásico

VIDEO | ¡No está descartado! Figura de Universidad de Chile podría jugar el Superclásico
¿Cuándo y dónde será el amistoso entre Chile y Portugal antes del Mundial?

Tras anuncio de la ANFP: ¿Cuándo y dónde será el amistoso entre Chile y Portugal antes del Mundial?
¿Cómo lo hizo? Detallan insólita fuga de joven reo mientras leían su sentencia en Colina

¿Cómo lo hizo? Detallan insólita fuga de joven reo mientras leían su sentencia en Colina

¡Las primeras sorpresas! Ya se tienen a los primeros eliminados de playoffs de Champions League
La millonaria oferta desde Qatar que rechazó Erick Pulgar para continuar en Flamengo

¿Decisión correcta?: La millonaria oferta desde Qatar que rechazó Erick Pulgar para continuar en Flamengo
Destapan denuncia ante Contraloría tras revelación de foto presidencial de José Antonio Kast

Destapan denuncia ante Contraloría tras revelación de foto presidencial de José Antonio Kast
Matías Zaldivia se defiende tras sus presuntos dardos a Francisco Meneghini en la U

¿Hay quiebre?: Matías Zaldivia se defiende tras sus presuntos dardos a Francisco Meneghini en la U
Histórico de la U le pone la lápida a Francisco Meneghini antes de enfrentar a Colo Colo

Histórico de la U le pone la lápida a Francisco Meneghini antes de enfrentar a Colo Colo: "Un equipo sin..."
Los cánticos xenófobos de Huachipato contra Carabobo que arriesgan grave sanción

VIDEO | Los cánticos xenófobos de Huachipato contra Carabobo que arriesgan grave sanción: "El veneco..."
El crimen que conmocionó a La Pintana: Cae a prisión preventiva acusado de matar a joven TENS en fuego cruzado

El crimen que conmocionó a La Pintana: Cae a prisión preventiva acusado de matar a joven TENS en fuego cruzado
“El turno de tarde vs el de dia”: Insólita encerrona entres dos bandas criminales desató ola de comentarios en redes sociales

“El turno de tarde vs el de dia”: Insólita encerrona entres dos bandas criminales desató ola de comentarios en redes sociales
“Haré justicia por tu muerte amor”: La sensible despedida de esposa de hombre fallecido tras brutal fierrazo en Santiago

“Haré justicia por tu muerte amor”: La sensible despedida de esposa de hombre fallecido tras brutal fierrazo en Santiago