¿Con palo a Messi?: Cristiano Ronaldo vuelve al fútbol español como dueño de sorpresivo club

Ya casi ocho años han pasado desde que Cristiano Ronaldo puso fin a una exitosa aventura junto al Real Madrid, y mientras más de un fanático sueña con ver por lo menos una última vez al astro portugués en la 'Casa Blanca', hoy se oficializó su regreso al fútbol español, aunque de una muy particular manera.

Como bien es sabido, el delantero de 41 años no solo se destaca por su carrera como futbolista, sino también por ser un gran hombre de negocios, y ahora sorprendió a todos con su jugada más inesperada como inversionista, pues se adjudicó el 25 por ciento de la propiedad de la UD Almería, club que milita en la Segunda División hispana.

"Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group. Adquiere un 25% de las acciones a través de la filial CR7 Sports. Este acuerdo se sitúa dentro de la expansión internacional de la entidad", publicó hoy en sus canales oficiales la escuadra rojiblanca.

Comunicado oficial:



Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 February 26, 2026

Por su parte, el artillero del Al-Nassr celebró en el comunicado su nueva compra: "Desde hace tiempo tuve la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase".

La indirecta a Messi en la bienvenida de Almería a Cristiano

Mohamed Al Khereiji, presidente del Almería, también le dedicó algunas palabras al 'Bicho', reavivando una vez más el eterno debate entre los fanáticos del luso y los de Lionel Messi: "Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia".

