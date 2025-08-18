¿Lo extrañan en Colo Colo? Cristián Zavala deja mensaje tras su renacer en Coquimbo Unido

Cristián Zavala dejó Colo Colo después de no lograr ganarse un puesto como titular bajo las órdenes de Jorge Almirón. Ahora, el delantero se encuentra siendo figura en Coquimbo Unido y rompió el silencio para hablar de su gran momento.

“Me he sentido bien desde el primer día. Todos me han ayudado mucho. Sabían que venía de un momento complicado y me recibieron bien. Estoy feliz de lo que se ha visto en la cancha”, dijo tras derrotar a Everton.

En ese mismo sentido, se tomó su tiempo para agradecer a todos por el respaldo recibido en la cuarta región. “Cada vez el apoyo es más. Yo jugué antes acá y siempre hemos jugado con harta gente. Se lo debemos a los hinchas. Queremos que lo disfruten y que se vean reflejados en nosotros”, añadió el atacante.

Zavala vive un presente totalmente distinto al de Colo Colo.

Lo cierto es que Cristián Zavala vive un renacer en Coquimbo Unido mientras el Cacique se hunde cada vez más, protagonizando panoramas completamente distintos actualmente en el Campeonato Nacional.

A pesar de esto, es importante recordar que el delantero solo se encuentra a préstamo en la cuarta región y debe retornar al Estadio Monumental cuando finalice la temporada, pudiendo volver como campeón del fútbol chileno si el panorama continúa tal y como está.

