Internos pierden batalla legal: Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco

El tribunal de alzada de Santiago declaró inadmisible la acción de protección promovida por los reclusos del antiguo Punta Peuco —actual Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil—, quienes buscan impedir la transformación del recinto y el ingreso de personas sentenciadas por delitos comunes.

La acción había sido presentada la semana anterior por el abogado Raúl Meza —quien representa a un amplio grupo de internos—, con el propósito de impedir la medida propuesta por el Ejecutivo. Pese a esto, la Corte de Apelaciones resolvió que el recurso no cumplía los requisitos contemplados en la normativa actual.

El letrado sostuvo que “nos parece arbitraria e ilegal, fundamentándose, principalmente, en que se están vulnerando garantías constitucionales como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de los internos que cumplen condena".

Dentro de ese marco, Meza apuntó al Presidente Boric y al ministro de Justicia, Jaime Gajardo: “¿Se preguntaron si pueden convivir reos ancianos y enfermos con reos jóvenes y violentos?”.

La decisión del tribunal

“El presente arbitrio no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que excede la naturaleza de la acción cautelar intentada, pues pretende la valoración del actuar de otro Poder del Estado en el ejercicio de las facultades legales antes citadas”, señala el dictamen.

La resolución sostiene que el recurso de protección tiene como finalidad restaurar el respeto al derecho cuando este resulta afectado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, algo que no ocurre en esta situación según el tribunal.

Asimismo, la Corte subrayó que la decisión impugnada se ajusta a las facultades que la ley otorga al Presidente de la República, específicamente las consignadas en el artículo 2, letra o), del DFL N°3 de 2016 del Ministerio de Justicia, y en el artículo 16 del Decreto Ley N°2.859 de 1979, correspondiente a la Ley Orgánica de Gendarmería.

Frente a la resolución desfavorable, el abogado Meza optó por interponer un recurso de reposición, solicitando a la Corte que rectifique su determinación y abra la posibilidad de estudiar el fondo del caso del ex Punta Peuco.