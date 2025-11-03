¡Se lanzó contra presidente Boric! José Antonio Kast reaccionó furioso a fin de penal Punta Peuco   

José Antonio Kast se lanzó contra presidente Boric tras anuncio de Punta Peuco

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Johannes Kaiser lanza acusación contra el SML

¡Polémica en ascenso! Kaiser lanza grave acusación contra el SML por “intervención electoral”
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¿Hará la gracia nuevamente? Alejandro Tabilo se enfrentará al GOAT en Atenas
Modifican medidas cautelares de Camila Polizzi por oferta laboral de Arsmate

¿Hola otra vez Arsmate? Justicia modifica medidas cautelares de Camila Polizzi por “oferta de trabajo"

¡BOCHORNOSO! La situación de la Terraza VIP en duelo de Huachipato con Universidad de Chile
El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

¡Los sentenció secretaría! La furia de Esteban Paredes tras el descenso de Santiago Morning
católica vs colo colo

¡Nadie lo esperaba! Multicampeón con Universidad Católica sale del club y se retira del fútbol
Exesposa de hombre asesinado en Quilicura revela nuevos detalles

¿Una amiga lo traicionó? Exesposa de vecino de Quilicura asesinado revela impactantes detalles   
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¿Qué te parecen? La Roja entrega los nominados para los duelos amistosos de noviembre
Presidente Bpric anuncia fin de Punta Peuco

Adiós a Punta Peuco: Presidente Boric anunció fin del penal para violadores de DDHH   

Tras el anuncio de este lunes del presidente Gabriel Boric sobre el fin de Punta Peuco como cárcel especial, las reacciones no se hicieron esperar. Y alguien que, en definitiva, no quedó indiferente fue el candidato a La Moneda, José Antonio Kast, quien lanzó un furioso descargo contra el mandatario. 

Al ser consultado sobre la nueva medida del gobierno, el republicano manifestó: “El presidente va de salida y todo lo que hace hoy día es pensando en su supuesto legado, pero es tarde”.

Kast eludió responder la pregunta y, en su lugar, optó por criticar al jefe de Estado. Así, el candidato presidencial, recordó que “abusó” de la cadena nacional para referirse a él, en un “acto de corrupción y cobardía”; y que “usó su poder para sacar aquellos que no le hicieron caso en las listas parlamentarias, una especie de berrinche presidencial”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

El descargo de José Antonio Kast 

“Nos tiene acostumbrados al ocultamiento, ocultó al señor Monsalve, le prestó La Moneda para despedirse”, exclamó. “Ese es nuestro presidente, por lo que, lo que haga o diga el presidente en estos meses que le quedan a cargo, porque claramente no va a gobernar y prefiere transformar La Moneda en la sucursal de campaña de Jara, nos tiene sin cuidado”, sentenció. 

Tras eso, apuntó a que su “guerra” es contra el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia y la inmigración ilegal y que “ya el Presidente claramente no está gobernando, sino que está tratando de mantener algo de legado”. Frente a eso, señaló: “Si hubiese sido de interés para él situaciones como esta u otras que empieza a levantar, lo habría hecho el primer día”.

“El presidente demostró durante su gobierno que él tiene privilegiados, él defendió a un abusador, lo escondió, premió a sus amigos con embajadas. Dice una cosa y hace otra”, cerró José Antonio Kast su descargo. 

NOTAS DESTACADAS

Johannes Kaiser lanza acusación contra el SML

¡Polémica en ascenso! Kaiser lanza grave acusación contra el SML por “intervención electoral”
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¿Hará la gracia nuevamente? Alejandro Tabilo se enfrentará al GOAT en Atenas
Modifican medidas cautelares de Camila Polizzi por oferta laboral de Arsmate

¿Hola otra vez Arsmate? Justicia modifica medidas cautelares de Camila Polizzi por “oferta de trabajo"

¡BOCHORNOSO! La situación de la Terraza VIP en duelo de Huachipato con Universidad de Chile
El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

¡Los sentenció secretaría! La furia de Esteban Paredes tras el descenso de Santiago Morning
católica vs colo colo

¡Nadie lo esperaba! Multicampeón con Universidad Católica sale del club y se retira del fútbol
Exesposa de hombre asesinado en Quilicura revela nuevos detalles

¿Una amiga lo traicionó? Exesposa de vecino de Quilicura asesinado revela impactantes detalles   
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¿Qué te parecen? La Roja entrega los nominados para los duelos amistosos de noviembre
Presidente Bpric anuncia fin de Punta Peuco

Adiós a Punta Peuco: Presidente Boric anunció fin del penal para violadores de DDHH   
Lucas Assadi y su procedimiento en la U.

Lo quieren sí o sí: el exigente tratamiento al que se somete Lucas Assadi para superar su lesión
La Roja en el Mundial Sub 17.

Estará imperdible: dónde, cuándo y cómo ver a La Roja en el Mundial Sub 17
Superclásico Futsal entre Colo Colo y la U.

No se salva nadie: Superclásico de Futsal entre Colo Colo y la U se suspende por incidentes
Gustavo Álvarez dejaría la U.

Para dar el salto: la sorpresiva e irrechazable oferta que sacaría a Gustavo Álvarez de la U
Colo Colo pierde a su figura.

Y puede seguir creciendo: la lista de siete jugadores que dejarán Colo Colo para 2026
Coquimbo Unido campeón del 2025.

¿Colo Colo, la U o la UC? Gran figura de Coquimbo Unido elige su próximo club para 2026
"Varios partidos en el cuerpo": En la U admiten que hay cansancio tras su peor semana de la temporada

"Varios partidos en el cuerpo": En la U admiten que hay cansancio tras su peor semana de la temporada
Los millones que ganó Coquimbo Unido tras consagrarse campeón por primera vez en su historia

¡El botín pirata!: Los millones que se embolsó Coquimbo Unido tras consagrarse campeón por primera vez en su historia
Destapan una larga recuperación para Alexis Sánchez tras su lesión en el Sevilla

Destapan una larga recuperación para Alexis Sánchez tras su lesión en el Sevilla: "No volverá hasta..."
La bronca de Gustavo Álvarez por infantil penal en derrota de la U

¡Sin piedad alguna!: La bronca de Gustavo Álvarez por infantil penal en derrota de la U ante Huachipato