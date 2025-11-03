¡Se lanzó contra presidente Boric! José Antonio Kast reaccionó furioso a fin de penal Punta Peuco   

Tras el anuncio de este lunes del presidente Gabriel Boric sobre el fin de Punta Peuco como cárcel especial, las reacciones no se hicieron esperar. Y alguien que, en definitiva, no quedó indiferente fue el candidato a La Moneda, José Antonio Kast, quien lanzó un furioso descargo contra el mandatario.

Al ser consultado sobre la nueva medida del gobierno, el republicano manifestó: “El presidente va de salida y todo lo que hace hoy día es pensando en su supuesto legado, pero es tarde”.

Kast eludió responder la pregunta y, en su lugar, optó por criticar al jefe de Estado. Así, el candidato presidencial, recordó que “abusó” de la cadena nacional para referirse a él, en un “acto de corrupción y cobardía”; y que “usó su poder para sacar aquellos que no le hicieron caso en las listas parlamentarias, una especie de berrinche presidencial”.

El descargo de José Antonio Kast

“Nos tiene acostumbrados al ocultamiento, ocultó al señor Monsalve, le prestó La Moneda para despedirse”, exclamó. “Ese es nuestro presidente, por lo que, lo que haga o diga el presidente en estos meses que le quedan a cargo, porque claramente no va a gobernar y prefiere transformar La Moneda en la sucursal de campaña de Jara, nos tiene sin cuidado”, sentenció.

Tras eso, apuntó a que su “guerra” es contra el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia y la inmigración ilegal y que “ya el Presidente claramente no está gobernando, sino que está tratando de mantener algo de legado”. Frente a eso, señaló: “Si hubiese sido de interés para él situaciones como esta u otras que empieza a levantar, lo habría hecho el primer día”.

“El presidente demostró durante su gobierno que él tiene privilegiados, él defendió a un abusador, lo escondió, premió a sus amigos con embajadas. Dice una cosa y hace otra”, cerró José Antonio Kast su descargo.