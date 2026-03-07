¿Con dedicatoria?: El desahogo de Cristián Zavala tras su retorno goleador a Coquimbo Unido

El desahogo de Cristián Zavala tras su retorno goleador a Coquimbo Unido

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

La Roja bicampeona de América sorprende en prestigioso ranking histórico del fútbol

¿Merecido lugar?: La Roja bicampeona de América sorprende en prestigioso ranking histórico del fútbol
Cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo tiene nuevo club en la Primera B

Cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo tiene nuevo club en la Primera B: "Bienvenido al..."
Figura de Deportes Limache le hace ojitos a Colo Colo, la U y la UC con radical mensaje

Figura de Deportes Limache le hace ojitos a Colo Colo, la U y la UC con radical mensaje: ¿Cuál prefiere?
Revelan por qué Matías Fernández no fue citado en Colo Colo para el duelo ante Audax

¿Cortado por Ortiz?: Revelan por qué Matías Fernández no fue citado en Colo Colo ante Audax Italiano
¡Lo confundieron con un prófugo! Joven pasó tres días preso por error y Estado deberá pagarle millonaria indemnización

¡Lo confundieron con un prófugo! Joven pasó tres días preso por error y Estado deberá pagarle millonaria indemnización
Advertía tensión con compañeros: Última llamada de cabo fallecido en Punta Arenas revela temor previo a su muerte

Advertía tensión con compañeros: Última llamada de cabo fallecido en Punta Arenas revela temor previo a su muerte

¡Más malas noticias! Universidad de Chile sufre sensible baja para el torneo nacional
“Muy curioso el giro en el discurso”: Así reaccionó Jeannette Jara a polémico proyecto que beneficiaría a peligrosos condenados

“Muy curioso el giro en el discurso”: Así reaccionó Jeannette Jara a polémico proyecto que beneficiaría a peligrosos condenados
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

¿Tiene opciones? Delantero nacional se ofreció para volver a Colo Colo en el futuro

¡Golpea la pizarra! Los cambios en la formación de Fernando Ortiz en Colo Colo

Coquimbo Unido derrotó con un categórico 3-1 a Huachipato en un encuentro marcado por el retorno a las canchas de Cristián Zavala, pero no conforme con eso, el ex Colo Colo incluso selló el triunfo 'pirata' con su primer gol de la temporada, el cual celebró a través de redes sociales con un potente mensaje.

Así es, el vigente campeón de la Liga de Primera se hizo fuerte en el CAP de Talcahuano y se llevó los tres puntos en un compromiso donde el atacante puso la guinda de la torta a los 90+8', anotación que podría marcar un antes y un después para el jugador luego de un desastroso inicio en este año 2026.

Como bien es sabido, luego de levantar el título con la camiseta 'aurinegra', el ofensivo tuvo un polémico y fugaz regreso al Estadio Monumental, donde durante la pretemporada protagonizó aquel penal que dio la vuelta al mundo tanto por su desastrosa ejecución como por la manera en que terminó lesionado.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

El mensaje de Zavala tras su primer gol del año

Ante ello, Colo Colo optó por enviarlo nuevamente a préstamo al 'Puerto pirata', y hoy por fin tuvo su estreno tras superar las dolencias, y su celebración lo dice todo: mandó a callar a sus críticos, gesto que no cayó bien a los locales pues lo hizo justo frente a la banca de Huachipato, lo que generó aún más polémica.

Poco y nada importó la reacción del resto a Cristián Zavala, que por supuesto luego de la victoria de Coquimbo Unido acudió a su cuenta de Instagram y compartió la captura del momento, con un mensaje que refleja lo que significa para él su triunfal retorno a las canchas: "Gracias a Dios por otra oportunidad".

Zavala celebró en redes sociales su primer gol de la temporada.

Te puede interesar: Figura de Deportes Limache le hace ojitos a Colo Colo, la U y la UC con radical mensaje: ¿Cuál prefiere?

NOTAS DESTACADAS

La Roja bicampeona de América sorprende en prestigioso ranking histórico del fútbol

¿Merecido lugar?: La Roja bicampeona de América sorprende en prestigioso ranking histórico del fútbol
Cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo tiene nuevo club en la Primera B

Cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo tiene nuevo club en la Primera B: "Bienvenido al..."
Figura de Deportes Limache le hace ojitos a Colo Colo, la U y la UC con radical mensaje

Figura de Deportes Limache le hace ojitos a Colo Colo, la U y la UC con radical mensaje: ¿Cuál prefiere?
Revelan por qué Matías Fernández no fue citado en Colo Colo para el duelo ante Audax

¿Cortado por Ortiz?: Revelan por qué Matías Fernández no fue citado en Colo Colo ante Audax Italiano
¡Lo confundieron con un prófugo! Joven pasó tres días preso por error y Estado deberá pagarle millonaria indemnización

¡Lo confundieron con un prófugo! Joven pasó tres días preso por error y Estado deberá pagarle millonaria indemnización
Advertía tensión con compañeros: Última llamada de cabo fallecido en Punta Arenas revela temor previo a su muerte

Advertía tensión con compañeros: Última llamada de cabo fallecido en Punta Arenas revela temor previo a su muerte

¡Más malas noticias! Universidad de Chile sufre sensible baja para el torneo nacional
“Muy curioso el giro en el discurso”: Así reaccionó Jeannette Jara a polémico proyecto que beneficiaría a peligrosos condenados

“Muy curioso el giro en el discurso”: Así reaccionó Jeannette Jara a polémico proyecto que beneficiaría a peligrosos condenados
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

¿Tiene opciones? Delantero nacional se ofreció para volver a Colo Colo en el futuro

¡Golpea la pizarra! Los cambios en la formación de Fernando Ortiz en Colo Colo

Giro en caso de concejala María Ignacia González: Investigación vuelve al lugar donde se le vio por última vez

¿Es fútbol o el Super Bowl? La polémica medida que aprobó la FIFA para el Mundial 2026
“Hemos perdido el norte en este país”: Neme arremete contra el Congreso por escalada de proyecto de conmutación de penas

“Hemos perdido el norte en este país”: Neme arremete contra el Congreso por escalada de proyecto de conmutación de penas
Manuel Pellegrini elige entre Chile o Betis.

¡Hay posibilidades! La especial cláusula en contrato de Pellegrini que lo acerca a La Roja
Alejandro Tabilo Copa Davis.

¡Rápido trámite! Alejandro Tabilo supera el debut en Master 1000 de Indian Wells
¡Tras detención de padrastro! Confirman maltrato infantil en caso de niño de 3 años fallecido en Huechuraba

¡Tras detención de padrastro! Confirman maltrato infantil en caso de niño de 3 años fallecido en Huechuraba
Francisco Meneghini estaría sentenciado en U de Chile.

¿Días contados? Entregan la fecha en que Francisco Meneghini diría adiós en U de Chile
Zenit busca a Carlos Palacios.

Avisan que club grande de Europa va a la carga por Carlos Palacios: "Lo vienen a buscar estos días"
Víctor Dávila sufre grave lesión en México.

VIDEO | La grave lesión que tendrá a Víctor Dávila casi un año sin jugar: América de México confirmó parte médico
Fernando Ortiz tiene nueva víctima en Colo Colo.

¿Volverá a jugar otra vez? Fernando Ortiz tiene nuevo cortado en Colo Colo y sacaron a la luz las razones de su decisión