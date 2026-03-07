¿Con dedicatoria?: El desahogo de Cristián Zavala tras su retorno goleador a Coquimbo Unido

Coquimbo Unido derrotó con un categórico 3-1 a Huachipato en un encuentro marcado por el retorno a las canchas de Cristián Zavala, pero no conforme con eso, el ex Colo Colo incluso selló el triunfo 'pirata' con su primer gol de la temporada, el cual celebró a través de redes sociales con un potente mensaje.

Así es, el vigente campeón de la Liga de Primera se hizo fuerte en el CAP de Talcahuano y se llevó los tres puntos en un compromiso donde el atacante puso la guinda de la torta a los 90+8', anotación que podría marcar un antes y un después para el jugador luego de un desastroso inicio en este año 2026.

Como bien es sabido, luego de levantar el título con la camiseta 'aurinegra', el ofensivo tuvo un polémico y fugaz regreso al Estadio Monumental, donde durante la pretemporada protagonizó aquel penal que dio la vuelta al mundo tanto por su desastrosa ejecución como por la manera en que terminó lesionado.

El mensaje de Zavala tras su primer gol del año

Ante ello, Colo Colo optó por enviarlo nuevamente a préstamo al 'Puerto pirata', y hoy por fin tuvo su estreno tras superar las dolencias, y su celebración lo dice todo: mandó a callar a sus críticos, gesto que no cayó bien a los locales pues lo hizo justo frente a la banca de Huachipato, lo que generó aún más polémica.

Poco y nada importó la reacción del resto a Cristián Zavala, que por supuesto luego de la victoria de Coquimbo Unido acudió a su cuenta de Instagram y compartió la captura del momento, con un mensaje que refleja lo que significa para él su triunfal retorno a las canchas: "Gracias a Dios por otra oportunidad".

