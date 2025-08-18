En Coquimbo Unido se olvidan de la U y comienzan a probarse la corona: "Es la suerte del..."

Finalizó la jornada 20 de la Liga de Primera con un domingo que podría marcar la recta final del certamen, y es que tras la derrota de Universidad de Chile ante Audax Italiano, y la victoria de Coquimbo Unido contra Everton, en el cuadro 'pirata' no esconden su ilusión y comienzan a probarse la corona.

Fue Diego 'Mono' Sánchez quien tras vencer a los viñamarinos celebró el presente del equipo: "Como dije el partido pasado, el tema de hacer historia, de los puntos, no estamos pendientes de eso. Estamos pendientes de llevar la semana a la cancha, de seguir ganando, de tratar que no nos hagan goles. Bueno, se gana igual".

"Felices porque es un pasito menos que va quedando en este largo camino y feliz por el rendimiento", continuó el excéntrico guardameta coquimbano, que consciente de la ventaja de 9 puntos que le sacaron a la U, su más cercano perseguidor en la punta de la tabla, aseguró que tienen lo necesario para ir por el título.

"Sabemos que el campeonato se está jugando cada fin de semana y el partido más importante es el que viene. Paso a paso, falta mucho camino, pero eso no nos está sacando del piso que tenemos", agregó el golero, que tiene el objetivo más que claro: "Estamos trabajando humildes para lograr el sueño que cada uno tiene".

Y para finalizar, consultado por su beso a los palos tras una jugada que casi le dio el empate a Everton, Sánchez no titubea y avisa: "Han pasado cosas que en otro momento no se dan. Cada travesaño y cada palo lo toco como una atajada y como un poco de suerte, que arqueros la necesitamos. Es la suerte del… no lo voy a decir".

