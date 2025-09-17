Se paraliza el mundo: Copa Davis puede dar la final soñada entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

venezuela descarta llegada de ricarod gareca.

Ricardo Gareca sufre portazo: Selección sudamericana lo cambia por este histórico DT
gabriel castellon se burla de colo colo.

No tuvo piedad: Gabriel Castellón se hace viral por burlarse de Colo Colo tras la Supercopa
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

Con un delantero como defensa: Fernando Ortiz busca variantes en Colo Colo
hincha de independiente detenido por masacre a la U.

Recién va uno: Independiente tiene su primer detenido por masacre contra la U en Copa Sudamericana
presidente Boric

"Pórtense mal, pero no cometan delitos": El potente consejo del presidente Boric previo a las Fiestas Patrias
Ciudad de Gaza bajo nuevo ataque de Israel

“Gaza será destruida”: Israel desata su ofensiva más feroz sobre ciudad principal del enclave palestino
Arranca la UEFA Champions League

¿Quién dominará Europa? Arranca una nueva versión de la UEFA Champions League
Impactante simulacro por Fiestas Patrias busca generar conciencia

“El llamado es claro”: El impactante simulacro de accidente para generar conciencia en Fiestas Patrias
Tenista fue suspendido de por vida.

¡De no creer! Tenista es suspendido de por vida por manipulación de partidos
La Florida

Revelan testimonio clave que le daría vuelta de tuerca a muerte de joven en Mall de La Florida: “Entre 5 o 6 personas…”

La Copa Davis está lista para protagonizar una nueva edición y su esperado sorteo ya se llevó a cabo. El torneo espera por los mejores tenistas del mundo que están listos para protagonizar grandes partidos, entre ellos Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Sorteo de la Copa Davis deja final de ensueño

Tanto el español como el italiano son indiscutiblemente los dos mejores tenistas del mundo y sus selecciones quedaron en lados contrarios del cuadro. Es decir, si ganan todos sus partidos podrían enfrentarse en una final que los tenga como protagonistas.

La mala noticia es que la final de la Copa Davis se define en tres partidos, en el que los número 1 de cada país se enfrentan al número 2. Lo que sí, aunque no son especialistas, ambos podrían verse las caras en el partido de dobles que defina el certamen.

Las llaves del torneo

Para llegar a la final Italia deberá vencer a Austria y Bélgica o Francia, mientras que España deberá hacer lo mismo con República Checa y Argentina o Alemania. Todos estos países darán su 100% para alzarse como el mejor país del mundo en la disciplina.

¿Podrá haber una final entre Italia y España? Primero habrá que ver si ambos tenistas deciden representar a sus respectivos países y luego si logran sortear con éxito las dos rondas previas a la gran definición.

