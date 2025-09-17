Se paraliza el mundo: Copa Davis puede dar la final soñada entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

La Copa Davis está lista para protagonizar una nueva edición y su esperado sorteo ya se llevó a cabo. El torneo espera por los mejores tenistas del mundo que están listos para protagonizar grandes partidos, entre ellos Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Sorteo de la Copa Davis deja final de ensueño

Tanto el español como el italiano son indiscutiblemente los dos mejores tenistas del mundo y sus selecciones quedaron en lados contrarios del cuadro. Es decir, si ganan todos sus partidos podrían enfrentarse en una final que los tenga como protagonistas.

La mala noticia es que la final de la Copa Davis se define en tres partidos, en el que los número 1 de cada país se enfrentan al número 2. Lo que sí, aunque no son especialistas, ambos podrían verse las caras en el partido de dobles que defina el certamen.

Las llaves del torneo

Para llegar a la final Italia deberá vencer a Austria y Bélgica o Francia, mientras que España deberá hacer lo mismo con República Checa y Argentina o Alemania. Todos estos países darán su 100% para alzarse como el mejor país del mundo en la disciplina.

¿Podrá haber una final entre Italia y España? Primero habrá que ver si ambos tenistas deciden representar a sus respectivos países y luego si logran sortear con éxito las dos rondas previas a la gran definición.

¡El cuadro del Final 8 de Bolonia 2025! 👀🇮🇹



Este es el resultado del sorteo realizado hoy. El evento tendrá lugar del 18 al 23 de noviembre.



¡Todos competirán por ganar la Copa Davis! 🏆#CopaDavis #DavisCup pic.twitter.com/DGubzGyUEH — Copa Davis (@CopaDavis) September 17, 2025

