¡Alarma en los azules! Figura de Universidad de Chile podría perderse el Superclásico

Este fin de semana, Universidad de Chile tenía un duro desafío ante Audax Italiano en condición de local en el estadio nacional. Además de la importancia por los primeros lugares en la tabla de posiciones, este partido tenía otro sabor, ya que sería la primera vez en que Eduardo Vargas se enfrentaría al cuadro azul por nuestra liga.

El partido estuvo bastante trabado en el primer tiempo, donde las acciones llegaron en la segunda mitad del encuentro. En el minuto 60', Luis Riveros abrió el marcador para el visitante y luego tras cartón, Eduardo Vargas anotó su primer gol con Audax Italiano al minuto 62'. En el minuto 86', Lucas Di Yorio sembró la esperanza para los azules con su descuento, pero Leonardo Valencia cerró la victoria itálica con su anotación en el minuto 96'.

Con este resultado, Universidad de Chile se aleja mucho más del líder del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido, quienes hicieron la tarea y le ganaron a Everton en condición de local. Ahora el romántico viajero deberá enfocarse en su próximo desafío por la Copa Sudamericana ante Independiente de Avellaneda.

Con esta dura derrota en condición de local ante Audax Italiano, el romántico viajero se ubica a nueve puntos de distancia de Coquimbo Unido en la cima de la tabla de posiciones, hipotecando así sus opciones por el título del Campeonato Nacnional. Pero ahora dan rápidamente vuelta la página para enfocarse en la vuelta de la Copa Sudamericana ante Independiente de Avellaneda.

Pero uno que no podrá estar en este duelo es el caso de Israel Poblete, quien sufrió un problema muscular en el isquiotibial y tendrá que estar por al menos tres semanas fuera de las canchas. Pero esto no se detiene ahí, ya que debido a los tiempos de recuperación, puede que el jugador no llegue a disputar el Superclásico con Universidad de Chile ante Colo Colo.