Colo Colo sella nuevo “refuerzo” para salir del mal momento: Los ayudó para no descender

Colo Colo toma medidas para salir del pésimo momento que atraviesa en este 2025 y para esto selló la llegada de un viejo conocido, quien tendrá la misión de ayudar a los jugadores mentalmente de cara a los próximos desafíos.

Según reveló Daniel Arrieta en TNT Sports, “se suma al staff de los albos un coach de liderazgo. Un coach deportivo. Se suma Gabriel Lama, que es viejo conocido en el Estadio Monumental”.

En ese sentido, informó también que “lo trajo Gustavo Quinteros cuando Colo Colo peleó el descenso el 2020 y 2021. El plantel, mentalmente, estaba muy golpeado. Aparece Lama y los propios jugadores declararon que fue fundamental”.

Gabriel Lama será nuevamente coach deportivo del Cacique.

Finalmente, el reporte terminó con Arrieta afirmando que “seguramente fue la institución, aprobado por Jorge Almirón, la que recurre a Lama, lo que habla que este camarín necesita este trabajo de liderazgo y sicológico”.

A partir de esto, la dirigencia del Cacique no quiere dejar nada al azar y toma medidas para cubrir todos los ámbitos que pueden estar influyendo en el mal rendimiento que han tenido los jugadores en este 2025.

