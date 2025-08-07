Claudio Borghi quiere volver a dirigir y explica lo que debe pasar para llegar a Colo Colo

Claudio Borghi dejó un recuerdo imborrable en Colo Colo después de coronarse como tetracampeón y alcanzar la final de la Copa Sudamericana en 2006. Ahora el DT quiere volver a dirigir e informó qué debe suceder para retornar al Estadio Monumental.

“A mí me gustaría dirigir, pero con un proyecto y que ese proyecto no tenga que ver con cuatro o cinco partidos. Siempre digo que no hay mejor situación para un técnico que formar el plantel”, dijo el “Bichi” en ESPN.

Al ser consultado si volvería al Cacique, el actual panelista de TV respondió que “Colo Colo es como Boca Juniors en cuanto a presión, tengo que tener experiencia antes”.

Quizás te pueda interesar: Una buena para los albos: El Cacique recupera a este jugador clave para duelo con Everton

Finalmente, Borghi dejó otra condición. “Si el plantel está formado evidentemente no me interesa, porque hay muchos jugadores que no me interesa dirigir. Ahora si los jugadores los va a elegir el presidente del club, tampoco me interesa. Si me va a poner el PF, me va a poner el ayudante de campo, me va a poner los jugadores, me va a decir lo que tengo que decir, mejor dirige tú”.

Es así como Claudio Borghi dejó todas sus condiciones para volver a dirigir e incluso mencionó lo que necesita para sellar un posible retorno al Cacique, aunque para ello espera tener algo más de experiencia en este retorno a los entrenamientos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.