Quieren más dinero: Colo Colo quiere vender a Alan Saldivia y piden esta millonaria suma

Desde la MLS quieren quedarse con Alan Saldivia y la dirigencia de Colo Colo está abierta a venderlo. Sin embargo, no quieren regalarlo y, por lo mismo, enviaron una millonaria contraoferta para obtener mejores beneficios en la transacción.

Si bien es cierto que el Houston Dynamo envió una muy buena oferta de préstamo por 500 mil dólares más una opción de compra 1.7 millones por el 50% del pase, esto no llenó por completo las pretensiones del Cacique.

Es por aquello que, según reveló EnCancha, los albos solicitaron 850 mil dólares por el préstamo, además de modificar también la opción de compra. Ahora, si el defensor disputa el 50% de los partidos los albos recibirían 2 millones de la divisa estadounidense solo por la mitad de su pase.

Los albos enviaron una contraoferta por Saldivia.

Es decir, si el club estadounidense paga la cláusula obligatoria y luego se interesa por adquirir la otra mitad de la ficha de Saldivia, finalmente Colo Colo se quedaría con una alta suma de dinero que, en total, ascendería casi a 4.9 millones de dólares.

La contraoferta ya fue enviada y el equipo estadounidense debe analizar si aceptarla o no. En caso de hacerlo, corren contra el tiempo para inscribir al charrúa, de lo contrario, continuará en el Estadio Monumental a la espera de nuevos ofrecimientos.

