Universidad Católica y Coquimbo Unido atentos: Horario y dónde ver el sorteo de Copa Libertadores 2026

Sorteo Copa Libertadores 2026.

Por: Fabián Marambio

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La Copa Libertadores 2026 está a la vuelta de la esquina y tiene todo preparado para llevar a cabo su esperado sorteo. Universidad Católica y Coquimbo Unido serán los únicos dos representantes chilenos en esta edición de la competencia, clubes que están muy atentos para conocer a los potentes rivales que aguardan por ellos.

Tanto cruzados como piratas están en el Bombo 3 del sorteo, asegurándose no enfrentarse en contra pero esperando por los fuertes equipos que están en el Bombo 1 y en el Bombo 2. Recordar que Coquimbo Unido y Universidad Católica clasificaron a esta instancia directamente después de terminar primero y segundo de la temporada 2025, respectivamente.

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de Copa Libertadores 2026?

El esperado sorteo de la competencia está programado para hoy jueves 19 de marzo a las 20:30 horas y, como de costumbre, se realizará en la sede de CONMEBOL ubicada en Luque, Paraguay. Al igual que en ocasiones anteriores, se podrá ver en vivo y en directo por las pantallas de ESPN, Disney + y por las plataformas oficiales de Conmebol (Facebook y YouTube).

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Los bombos de Libertadores

  • Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional (U), Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.
  • Bombo 2: Lanús, Libertad, Estudiantes LP, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.
  • Bombo 3: Junior, U. Católica (CHI), Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco FC.
  • Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona SC, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

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Con este panorama, rivales como Flamengo, Palmeiras, Fluminense y Boca Juniors aparecen como los más complejos del Bombo 1. Escenario similar para el Bombo 2, donde equipos como Corinthians, Cruzeiro y Estudiantes de La Plata asoman como verdaderos dolores de cabeza para Coquimbo Unido y Universidad Católica.

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