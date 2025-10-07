Colo Colo Femenino alcanza inédito récord mundial con nuevo triunfo en Copa Libertadores

Colo Colo Femenino está viviendo una etapa brillante de la mano de Tatiele Silveira y ahora se metieron en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Las albas derrotaron 1-0 a Sao Paulo y sellaron su clasificación, pero también lograron un récord inédito en la historia del fútbol mundial.

Con un gol de Mary Valencia al minuto 58, Colo Colo Femenino logró alzarse por sobre el club brasileño en un partido que era una verdadera final, pues el ganador sellaba su paso a la siguiente ronda de la competencia continental.

El increíble récord de Colo Colo Femenino

Con este triunfo, las albas sumaron ya 34 victorias consecutivas e igualaron la segunda mejor racha de un equipo en la historia del fútbol; Corinthians Femenino con la misma cantidad en 2019. En primer lugar está el Olympique de Lyon Femenino con 41 triunfos al hilo entre 2013/2014.

Las albas suman 34 victorias consecutivas e igualan inédita marca.

La última derrota de las albas fue en 2024

La gran deuda de Colo Colo Femenino en 2024 fue la Copa Libertadores, donde quedó fuera en la fase de grupos sumando justamente su última derrota; el 6 de octubre ante Santos de Brasil. A partir de ahí no han sabido de fracasos y ya alcanzaron las 34 victorias consecutivas.

Este es un registro inédito en toda la historia del fútbol mundial, ya sea masculino como femenino. Ahora, la misión de las albas es alcanzar los 41 triunfos del Lyon, lo que significaría también ganar la Copa Libertadores que están disputando.

Cuándo vuelve a jugar Colo Colo

El próximo partido de las albas está pactado para el jueves 8 de octubre a las 20:00 horas ante San Lorenzo, equipo al que deben vencer para sellar su clasificación en el primer lugar del Grupo C y, al mismo tiempo, sumar su victoria consecutiva número 35.

