Colo Colo Femenino alcanza inédito récord mundial con nuevo triunfo en Copa Libertadores

Colo Colo Femenino récord mundial.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

arturo vidal fulmina a nicolás córdova.

Arturo Vidal fulmina a Nicolás Córdova por su trabajo con Chile Sub 20: "No entiendo a qué..."
Gobierno desmintió cifras falsas difundidas por republicanos

“Una de las grandes fake news”: Gobierno acusa desinformación de republicanos por cifras falsas
El Servicio Nacional de Aduanas realizará su quinto remate electrónico

Se viene el remate aduanero 2025: Todo lo que necesitas saber para participar
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Golpeó la mesa! El primer gran cambio de Fernando Ortiz en Colo Colo
Listos los octsvos de final del Master 1000 de Shangai.

¡Unos cruces intensos! Se definen los duelos de octavos de final en el Master 1000 de Shangai
Senador Ossandón y su teoría sobre José Antonio Kast

La paradoja política de Ossandón: Senador ve a Kast como el camino de regreso para Boric
Romance prohibido entre asistente social y reo alerta a las autoridades

¡Un gendarme los pilló! Romance prohibido entre asistente social y reo alerta a las autoridades
Gonzalo Tapia vuelve a anotar en Brasil.

¡Pidieron explicaciones! La fuerte polémica de Gonzalo Tapia en Brasil
La Roja ya tiene su rival para los octavos del Mundial sub-20.

¿Cómo le irá a Chile? Se definen los cruces de octavos de final del Mundial sub-20
31 Minutos debutó en Tiny Desk con genial espectáculo

¡Con ácidos palos a la era Trump! Así fue el histórico Tiny Desk de 31 Minutos en Estados Unidos

Colo Colo Femenino está viviendo una etapa brillante de la mano de Tatiele Silveira y ahora se metieron en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Las albas derrotaron 1-0 a Sao Paulo y sellaron su clasificación, pero también lograron un récord inédito en la historia del fútbol mundial.

Con un gol de Mary Valencia al minuto 58, Colo Colo Femenino logró alzarse por sobre el club brasileño en un partido que era una verdadera final, pues el ganador sellaba su paso a la siguiente ronda de la competencia continental.

El increíble récord de Colo Colo Femenino

Con este triunfo, las albas sumaron ya 34 victorias consecutivas e igualaron la segunda mejor racha de un equipo en la historia del fútbol; Corinthians Femenino con la misma cantidad en 2019. En primer lugar está el Olympique de Lyon Femenino con 41 triunfos al hilo entre 2013/2014.

Quizás te pueda interesar: ¡Pidieron explicaciones! La fuerte polémica de Gonzalo Tapia en Brasil

Colo Colo Femenino alcanza récord mundial.
Las albas suman 34 victorias consecutivas e igualan inédita marca.

La última derrota de las albas fue en 2024

La gran deuda de Colo Colo Femenino en 2024 fue la Copa Libertadores, donde quedó fuera en la fase de grupos sumando justamente su última derrota; el 6 de octubre ante Santos de Brasil. A partir de ahí no han sabido de fracasos y ya alcanzaron las 34 victorias consecutivas.

Este es un registro inédito en toda la historia del fútbol mundial, ya sea masculino como femenino. Ahora, la misión de las albas es alcanzar los 41 triunfos del Lyon, lo que significaría también ganar la Copa Libertadores que están disputando.

Cuándo vuelve a jugar Colo Colo

El próximo partido de las albas está pactado para el jueves 8 de octubre a las 20:00 horas ante San Lorenzo, equipo al que deben vencer para sellar su clasificación en el primer lugar del Grupo C y, al mismo tiempo, sumar su victoria consecutiva número 35.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

arturo vidal fulmina a nicolás córdova.

Arturo Vidal fulmina a Nicolás Córdova por su trabajo con Chile Sub 20: "No entiendo a qué..."
Gobierno desmintió cifras falsas difundidas por republicanos

“Una de las grandes fake news”: Gobierno acusa desinformación de republicanos por cifras falsas
El Servicio Nacional de Aduanas realizará su quinto remate electrónico

Se viene el remate aduanero 2025: Todo lo que necesitas saber para participar
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Golpeó la mesa! El primer gran cambio de Fernando Ortiz en Colo Colo
Listos los octsvos de final del Master 1000 de Shangai.

¡Unos cruces intensos! Se definen los duelos de octavos de final en el Master 1000 de Shangai
Senador Ossandón y su teoría sobre José Antonio Kast

La paradoja política de Ossandón: Senador ve a Kast como el camino de regreso para Boric
Romance prohibido entre asistente social y reo alerta a las autoridades

¡Un gendarme los pilló! Romance prohibido entre asistente social y reo alerta a las autoridades
Gonzalo Tapia vuelve a anotar en Brasil.

¡Pidieron explicaciones! La fuerte polémica de Gonzalo Tapia en Brasil
La Roja ya tiene su rival para los octavos del Mundial sub-20.

¿Cómo le irá a Chile? Se definen los cruces de octavos de final del Mundial sub-20
31 Minutos debutó en Tiny Desk con genial espectáculo

¡Con ácidos palos a la era Trump! Así fue el histórico Tiny Desk de 31 Minutos en Estados Unidos
Ya tenemos al primer finalista de la Copa Chile.

¡Con un partidazo! Se define al primer finalista de la Copa Chile 2025
Jeannette Jara cuestionó ausencia de Kast en espacios de entrevista

¡Apuntó a pasado hostigamiento del republicano! Jeannette Jara criticó ausencia de Kast en programas de entrevista
Jugadores Colo Colo 2025

Hasta con referentes: revelan la lista completa de jugadores que dejarán Colo Colo a fin de año
Lucas Assadi y el llamado que enoja a la U.

¿Lo sacan de foco? En la U estallan en furia por llamado de gigante argentino a Lucas Assadi
Colo Colo vs. Sao Paulo Copa Libertadores Femenina.

Van por la clasificación: dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Sao Paulo en la Libertadores Femenina
Cristián Riquelme podría abandonar Colo Colo.

Nunca pudo convencer: el nuevo jugador de Colo Colo que está listo para abandonar el club
Charles Aránguiz exigencia en la U.

¿Se la aceptarán? Las grandes exigencias de Charles Aránguiz al renovar con la U de Chile
Alexis Sánchez va por el récord de Iván Zamorano.

Parecía imposible: Alexis Sánchez se alista para romper increíble récord de Iván Zamorano
PDI investiga hallazgo de cadáver en La Pintana

Impacto en la comunidad: PDI investiga hallazgo de cadáver mutilado en La Pintana
Barristas de Deportes Iquique dejan grave amenaza al plantel

"El plantel está asustado": La violenta amenaza de barristas que inquieta a club de la Primera División chilena