Los hinchas no lo quieren: Colo Colo está cerca de fichar a un exseleccionado

Colo Colo quiere repuntar el mal momento e intentar al menos clasificar a copas internacionales esta temporada. Para esto la dirigencia estaría trabajando en la llegada de un jugador al que los hinchas ya comenzaron a rechazar en redes sociales.

Y es que Daniel Arrieta dejó a todos sorprendidos al revelar que Joaquín Montecinos está en conversaciones para ser jugador albo. “No fue citado en O’Higgins. El jugador pidió no ser considerado porque tiene una opción de irse a Colo Colo”, escribió el periodista en sus redes sociales.

En ese mismo sentido, el periodista que siempre cubre al Cacique añadió también que “en Blanco y Negro, no me lo descartaron. Sin embargo, no hay nada cerrado. Es una opción. Hasta el jueves se pueden sumar refuerzos”.

Quizás te pueda interesar: Claudio Aquino se cansa de las críticas y revela su futuro en el Cacique "Sé que tengo que..."

Los albos buscan a Joaquín Montecinos como refuerzo.

De todas formas en las redes sociales los fanáticos del Cacique ya comenzaron a rechazar la llegada de Montecinos, pues los tres goles y dos asistencias que registra en 18 partidos con O’Higgins no convencen a los fanáticos albos.

Es así como Joaquín Montecinos podría ser el gran tapado de los albos para este segundo semestre, el cual ha arrancado de manera irregular y mostrando las mismas deficiencias que han sido la tónica de todo el 2025.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol