Claudio Aquino se cansa de las críticas y revela su futuro en Colo Colo: "Sé que tengo que..."

Un amargo empate con sabor a derrota, así se podría definir el resultado que consiguió hoy Colo Colo ante Huachipato en el Estadio Monumental, y en medio de las fuertes críticas que está recibiendo, Claudio Aquino sacó la voz, se sinceró por su presente en el Cacique y reveló qué pasará con su estadía en Macul.

Fue en diálogo con la prensa que el argentino lamentó el empate: "No sirve mucho, queríamos ganar el partido. En el primer tiempo, en nuestro mejor momento, teníamos la pelota, creamos alguna que otra situación. Nos hacen un gol, después en el segundo tiempo pudimos empatar el partido, nos echaron a uno muy rápido".

Tras ello, no titubeó y le contestó a sus críticos: "Estoy tranquilo. Sé que hay veces que ayudo al equipo y otras no tanto. Esto es un equipo, un juego colectivo, si fuese de a uno jugaría al tenis o sería boxeador. Sé que tengo cosas por mejorar, día a día trato de hacerlo para ayudar al equipo que para eso me trajeron".

"Cometemos errores, somos todos los que cometemos errores, no hay un nombre en particular. Así que nada, hay que tratar de trabajar. Como digo siempre, cerrar la boca, mirar hacia adelante", agregó el 10 colocolino, para luego dar luces sobre su futuro en medio de los rumores que lo posicionan fuera del club.

"Tengo un contrato, quiero jugar en Colo Colo. Trato de enfocarme el día a día en estar acá. No veo redes sociales, no leo noticias. Trato de siempre, en el lugar que estoy, respetar el contrato. Lo que tengo entendido es que el club también quiere que yo siga. No pretendo escuchar ofertas de ningún lado", remató Aquino.

