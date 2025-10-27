A buscar un triunfo urgente: Colo Colo define su formación para jugar con Deportes Limache

Colo Colo tiene todo preparado para enfrentar a Deportes Limache y conseguir tres puntos claves para comenzar a luchar por participar en la Copa Sudamericana de 2006. Para esto, Fernando Ortiz ya tiene definida la formación para el importante compromiso.

La gran sorpresa del equipo es la inclusión de Marcos Bolados, quien será el delantero centro titular a pesar de que Javier Correa está recuperado de sus dolencias musculares. De todas formas, es probable que el argentino sume algunos minutos ingresando desde el banco de suplentes.

La otra novedad es la ausencia por segunda fecha consecutiva de Esteban Pavez. El volante nuevamente quedó fuera de las citaciones y cada vez se confirma de manera definitiva que Ortiz no tiene bien considerado a uno de los capitanes del plantel.

Marcos Bolados será el encargado de ir a por los goles ante Limache.

La formación de Colo Colo para jugar con Deportes Limache

Así las cosas, la formación del Cacique será con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino.

Con este escenario, los albos saltarán a las 18:00 horas a la cancha principal del Estadio Nacional con la obligación imperiosa de sumar tres puntos claves para mantener las chances de clasificar a la Copa Sudamericana de 2026.

