No paran los problemas: Colo Colo debe pagar esta millonaria multa por culpa de sus hinchas

En Colo Colo están preparando el partido contra Coquimbo Unido pero con la vista puesta en un nuevo problema. Y es que al Cacique le llueve sobre mojado y ahora tendrá que pagar una millonaria multa por incidentes protagonizados por sus hinchas.

Todo esto es consecuencia del pasado clásico ante Universidad Católica, donde los albos cayeron goleados 1-4 en el último partido de Jorge Almirón. La humillación del marcador no fue resistida por los hinchas, quienes en medio del partido arrojaron proyectiles que le dieron directamente a Alfred Canales y Daniel González.

La millonaria multa que afecta a Colo Colo

Según Radio ADN, la investigación por los incidentes llegó a su fin y concluyó con una multa de 400 UF para el Cacique, lo que equivale a casi 16 millones de pesos. Con esto los albos la sacaron barata, porque también propusieron clausular sectores del Estadio Monumental, aunque esto no tomó fuerza.

Los incidentes ante la UC le pasan la cuenta al Cacique.

Los albos tienen un plazo de dos semanas para pagar esta multa, pero de todas formas tienen la posibilidad de apelar para intentar disminuirla. Lo cierto es que la sacaron barata pues no sufrieron consecuencias más duras como cierre de sectores o incluso haber sufrido la suspensión del compromiso en su momento.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique en Macul?

Recordar que los albos deben visitar a Coquimbo Unido esta jornada y luego ser local ante Deportes Limache. En este duelo el Cacique tendrá que recibir a los limachinos en el Estadio Nacional, pues el Monumental está con trabajos en el césped después de albergar un concierto. Es por eso que volverá a Macul recién el 23 de noviembre para recibir a Unión La Calera.

