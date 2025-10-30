Una buena noticia: Colo Colo avanza con el nuevo estadio y alegra a todos los hinchas

En Colo Colo el año de su centenario ha sido una verdadera pesadilla y, en el plano deportivo, todo salió mal. Es por eso que la dirigencia quiere celebrar algo en este 2025 y avanza para la creación del nuevo estadio del equipo.

A principio de año, el Cacique presentó la maqueta de lo que será el nuevo gran recinto que albergará los partidos del equipo. Sin embargo, hasta hoy no hubo novedades e incluso la dirigencia se enfrascó muchas veces en disputas internas que hicieron todo más difícil.

Colo Colo avanza con su nuevo estadio

Ahora los hinchas recibieron una gran noticia, pues los albos ya definieron la comisión que estará encargada de comandar el proyecto. ¿Los nombres? Aníbal Mosa, Alfredo Stöhwing y Edmundo Valladares, tres personajes con recorrido dirigencial en el club.

Así sería el nuevo Estadio Monumental.

Cómo será la nueva Ruca del Cacique

La dirigencia alba es ambiciosa con este megaproyecto. Según las diversas informaciones, se espera que el recinto tenga capacidad para 60.000 espectadores y que cuente con un polideportivo en su interior. Incluso, no se descarta que cambie de nombre tal como lo hizo la UC con el ex San Carlos de Apoquindo.

Y es que esto parece que es un requisito importante, pues la construcción del nuevo recinto deportivo está avaluado en más de 100 millones de dólares, un dinero que parece imposible de pagar por sí solo.

