Capacitación del adulto trabajador: clave para la productividad, eldesarrollo y la equidad

En un mundo donde los empleos cambian más rápido que nunca, el trabajador adulto enfrenta un dilema ineludible: ¿Cómo prepararse frente a la automatización, la digitalización y las nuevas demandas del empleo? ¿Cómo mantenerse vigente y competitivo? Capacitarse ya no es una opción, sino una necesidad urgente para adaptarse a la transformación tecnológica, climática y productiva.

A nivel internacional, las principales economías han apostado con fuerza por políticas que fomentan el aprendizaje a lo largo de la vida. Según la OCDE, alrededor del 40 % de los adultos participa anualmente en formación formal (educación superior) o no formal (educación continua), aunque con marcadas brechas entre países: mientras en Noruega la cifra supera el 58 %, en Corea del Sur no alcanza el 13 % (OCDE Panorama de la Educación 2024).

Por otro lado, el Foro Económico Mundial (WEF) ha advertido que el 22 % de las tareas laborales actuales cambiará en los próximos cinco años, y que más del 60 % de los trabajadores requerirá formación adicional para 2030. Su iniciativa Reskilling Revolution —que ya ha alcanzado a más de 716 millones de personas— persigue capacitar a mil millones para ese año (WEF, enero 2025). Mientras, la OIT alerta que, sin políticas activas de aprendizaje permanente, los países arriesgan un deterioro de habilidades básicas, precarización laboral y crecimiento de brechas sociales (OIT, 2025).

En Chile, si bien se han impulsado iniciativas relevantes como los programas de SENCE, Talento Digital para Chile y la implementación de formación elearning en seguridad y salud laboral por parte de SUSESO y ChileValora (SUSESO, 2024), los desafíos siguen siendo estructurales. La OCDE ha advertido que más del 50 % de la población adulta se encuentra en los niveles más bajos de alfabetización funcional, digital y numérica, lo que limita gravemente la productividad, amplía la vulnerabilidad frente a los cambios del mercado laboral y restringe la soberanía tecnológica del país (El País, diciembre 2024).

Además, la participación en formación continua alcanza solo al 40 % de los adultos –muy por debajo del promedio de países nórdicos– y se ve agravada por la alta informalidad laboral. Este contexto impone un doble desafío: fortalecer las competencias de base y, a la vez, formar para los empleos emergentes, en un entorno donde el aprendizaje permanente debe convertirse en pilar del desarrollo.

Desde el Instituto Profesional AIEP, hemos asumido esta realidad con responsabilidad y visión de futuro. Nuestra oferta académica integra tanto programas de estudio conducentes a títulos técnicos y profesionales, como una línea creciente de formación continua orientada a procesos de reskilling (reconversión laboral) y upskilling (actualización de competencias). Esto permite atender las trayectorias diversas de nuestros estudiantes y titulados, respondiendo a sus necesidades reales y las del ecosistema productivo.

Así, hemos incorporado contenidos de inteligencia artificial generativa en las más de 90 carreras técnicas y profesionales, desarrollado rutas formativas flexibles que reconocen aprendizajes y experiencias laborales previas (RAP), promovido micro credenciales con certificación externa (como Universia o Ashoka) y articulado programas con empresas, gremios y servicios públicos. Esta estrategia busca que las personas no solo obtengan un título, sino que puedan actualizarse de forma permanente, modular y pertinente, sin interrumpir su vida laboral ni familiar.

La capacitación del adulto trabajador no puede seguir siendo periférica en las políticas públicas ni en las estrategias institucionales. Requiere visión de largo plazo, inversión sostenida, articulación pública privada y una oferta formativa flexible, pertinente y de calidad. Como institución superior técnico profesional, estamos comprometidos con una formación y capacitación que habilita, reconvierte y transforma. Porque no hay futuro para el trabajo sin formación ni educación continua. Y no hay desarrollo sostenible sin trabajadores capaces de aprender, desaprender y reaprender.

Autor: José Antonio Álvarez de Toledo y Mella | Vicerrector Académico, Instituto Profesional AIEP

José Antonio Álvarez de Toledo y Mella

Es Vicerrector Académico de AIEP, posee una destacada trayectoria en el ámbito de la educación superior, con especial énfasis en el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje. Se ha desempeñado como director de programas online y ha liderado procesos de transformación digital educativa, promoviendo la innovación y la mejora continua en los modelos formativos. Es Máster en Educación y TIC (e-Learning) por la Universitat Oberta de Catalunya, con formación en estrategias pedagógicas aplicadas a entornos virtuales.

Esta columna es parte de un espacio abierto en Periscopio que busca fomentar la reflexión y la conversación en torno a temas de interés público.

El contenido y las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de su autor o autora, y no representan necesariamente la mirada editorial de Periscopio.

Quien firma esta columna no integra nuestro equipo ni recibe compensación por su publicación. Si te gustaría compartir tu opinión o proponer una columna, puedes escribirnos a: [posorio@grupoperiscopio.com]