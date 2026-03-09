Lanzaron la bomba: destapan el candidato que barajan en U de Chile para reemplazar a Francisco Meneghini

Esteban González asoma como reemplazo de "Paqui".

Por: Fabián Marambio

Francisco Meneghini no tiene paz en U de Chile. El triunfo ante Colo Colo en el Estadio Monumental no parece haber servido de nada después de que Palestino los dejará fuera de Copa Sudamericana en el Estadio Nacional, lo que dificultó aún más la situación de "Paqui". Es más, ahora acaban de revelar al gran candidato que maneja Azul Azul para su reemplazo.

El encargado de revelar la información fue Juan Cristóbal Guarello, quien aseguró que los azules tienen en carpeta a Esteban González. El actual entrenador de Querétaro no lo está pasando bien en el fútbol mexicano y su salida es inminente, escenario que tiene a todos atentos en Azul Azul para aprovechar la oportunidad de mercado.

U de Chile aguarda por Esteban González

“No le ha ido bien al Chino, lo usan como introductor. Parece que lo eligieron por Chat GPT: un técnico no caro, de tal liga, con gran carrera, y apareció, pero no le ha ido bien. Dicen que podría ir a la U. Mi amigo Juan Vera lo da de candidato al Chino. Hay un rumor de que podría ser el nuevo técnico de la U“, dijo el comunicador en su programa La Hora de King Kong.

U de Chile busca a Esteban González.
González aparece como reemplazante de "Paqui" en la U.

Es importante señalar que, tras su histórica campaña en Coquimbo Unido, González no ha logrado repetir éxitos en terreno mexicano. Con solo una victoria en nueve jornadas, el chileno se encuentra penúltimo solo por sobre Santos Laguna, escenario que lo tiene con pie y medio fuera del club.

La U quiere repetir la historia

En caso de concretar la llegada de Esteban González, los universitarios estarían repitiendo lo realizado con Gustavo Álvarez. Ambos llegarían como flamantes campeones del fútbol chilenos con equipos de menor peso, aunque González lo haría con una experiencia intermedia por México que, a pesar de los pésimos resultados, le ayudaría para sumar experiencia extra.

