Camila Flores arremete en vivo contra hermano de Parisi tras respaldo a Jara ¡Él le respondió de una!

Durante la última transmisión de Sin Filtros, Antonino Parisi tomó la palabra. Con tono pausado y seguro, el hermano de Franco Parisi explicó por qué, en esta vuelta decisiva, optó por darle su apoyo a Jeannette Jara.

Para el economista, en medio de un escenario marcado por la irrupción imparable de la Inteligencia Artificial, solo la izquierda aparece como un dique capaz de proteger a la ciudadanía y evitar que miles de puestos de trabajo se desvanezcan.

La arremetida de Camila Flores

La mesa del programa no tardó en agitarse tras los comentarios de Parisi. Es más, entre los primeros en reaccionar estuvo la senadora electa Camila Flores (RN), quien arremetió de una.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Llamar a votar por Jara, desde la comodidad de Italia, créame que es una realidad bastante paralela que muy pocas personas como usted...”, partió diciendo la parlamentaria, cuando fue interrumpida por el economista.

“Yo no estoy llamando a votar por Jara”, corrigió. “No, pero usted dice que es su decisión”, intentó explicar Flores. “Sí, pero yo no estoy llamando a votar por nada”, insistió Parisi.

“Déjeme, yo termino enseguida. Usted dice que va a votar por Jara, desde la comodidad de Italia, desde Roma, bueno, bastante fácil. Yo quiero decirle que su argumentación acá es muy distinta a lo que estamos viviendo los chilenos”, expuso la otrora diputada.

“Usted dice que la Inteligencia Artificial va a eliminar el trabajo, pero yo le quiero contar que acá no tenemos trabajo sin aún tener instalada la Inteligencia Artificial, porque hubo una ministra del Trabajo que dejó cifras récords de desempleo. ¿Por qué tendríamos que creer que la señora Jara va a hacer como presidenta lo que no hizo como ministra? Porque claro, a usted no le va a afectar en nada", cuestionó Flores al economista.

Sin amedrentarse, Antonino Parisi replicó: “Lo que yo estoy tratando de hacer, es divulgar un problema que se viene para Chile. Como profesor y divulgador, estoy tratando de explicar que, en los próximos meses y años, viene un problema gigante. Y ese problema gigante, a la derecha no le va importar resolver, porque las empresas no van a ser creadores de trabajo. Les va a convenir no generar trabajo”.