¡Atención albos!: Cambio de última hora en los citados de Colo Colo para enfrentar a Iquique

Este viernes desde las 19:00 horas, Colo Colo vuelve al Campeonato Nacional para enfrenta a Deportes Iquique en el Estadio Monumental, y en la previa del encuentro, el técnico Fernando Ortiz tomó una importante decisión en cuanto a su lista de citados, y es que preparó dos modificaciones de última hora.

Efectivamente, por la jornada número 23, el Cacique está obligado a hacerse fuerte en casa y obtener los 3 puntos ante unos 'Dragones Celestes' que son colistas absolutos de la tabla de posiciones, compromiso que también estará marcado por el estreno oficial del nuevo entrenador albo en la Liga de Primera.

En esa línea, el trasandino de 47 años planificó meticulosamente la composición del plantel para esta tarde, pues según indicó Dale Albo, medio partidario del 'popular', optó por no considerar a dos nombres que tenían todo listo para ser alternativas en el banco, lo cual no ocurrirá netamente por decisión técnica.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Tanto Jerall Astudillo como Cristián Riquelme finalmente no fueron considerados entre los citados para el compromiso frente a los Dragones Celestes. De esta manera, serán 18 los jugadores que esta tarde concentren y mañana (hoy) salten al campo de juego a buscar una nueva victoria", afirmó el citado portal informativo.

Junto a los amigos de @jugabet_cl damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para jugar contra Deportes Iquique por la fecha 23 de la #LigaDePrimeraItaú ⚪⚫ #𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/UCbGJz8RQm — Colo-Colo (@ColoColo) September 26, 2025

El once titular

Con dichas modificaciones en su nómina, el equipo titular de Colo Colo para enfrentar a Iquique sería: Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro en el mediocampo; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino en delantera.

Te puede interesar: Polémica declaración de Gorosito tras eliminación de Alianza Lima ante la U: Se mofó de la barbarie