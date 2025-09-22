¡No se vaya a equivocar! Cambia la transmisión en Universidad de Chile vs Alianza Lima

El anterior fin de semana, finalmente se disputo la tan ansiada Supercopa, partido que enfrenta al último campeón tanto del Campenato Nacional como de la Copa Chile, donde en esta oportunidad se enfrentaban Colo Colo y Universidad de Chile respectivamente. Si bien este duelo debió disputarse a principio de año, el calendario permitió que se disputara el pasado fin de semana.

El partido comenzó a favor del romántico viajero, ya que al minuto 18', Matías Sepúlveda anotó un golazo para poner en ventaja a los azules. En el minuto 30', todo empeoró para el cacique ya que sufrieron la expulsión de Sebastián Vegas. Con esto la visita aprovechó al minuto 37' aumentar su ventaja gracias a Nicolás Guerra. Finalmente, Lucas Assadi estableció el definitivo 3-0 en el minuto 50'.

Con esta enorme victoria, Universidad de Chile consiguió el primer título de la temporada, teniendo en cuenta que quedó fuera de la Copa Chile de este año y se mantiene a 18 puntos del líder del Campeonato Nacional, teniendo más posibilidades en la Copa Sudamericana, donde ahora disputará la llave de los cuartos de final ante Alianza Lima.

Este jueves, Universidad de Chile vivirá el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima en condición de local en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. El partido se jugará desde las 21:30 horas y por ahora la llave está igualada sin goles, por lo que un triunfo metería a los azules en las semifinales del torneo.

Para quienes están acostumbrados a ver estos encuentros por la señal abierta, pensarían que el duelo del romántico viajero sería transmitido por CHV, pero este no es el caso en esta oportunidad. Más bien, este encuentro será transmitido de forma exclusiva por DirecTV en los canales 610 y 1610 para su señal HD, además de poder ser seguido en sus plataformas de streaming.