Coronel: Brutal video muestra a joven convulsionando tras pelea escolar

Este lunes 4 de agosto, una violenta pelea entre dos estudiantes en el Colegio Domingo Parra de Coronel, en la región del Bío Bío, dejó a uno de ellos con heridas y convulsiones.

La escena fue captada en video y de inmediato se viralizó en redes sociales. En las imágenes se puede apreciar a dos alumnos que, tras un intercambio de palabras, se enfrentaron en una brutal pelea. El altercado terminó con uno de ellos convulsionando en el centro de la cancha del recinto escolar.

De acuerdo con lo informado por Radio Bío Bío, el joven fue atacado con puñetazos y patadas que impactaron su torso, cara y cabeza. Tras el incidente, varios compañeros intervinieron para ayudar al joven caído. Afortunadamente, su estado de salud se encuentra estable.

¿Qué dijeron las autoridades?

Tras lo ocurrido, el seremi de Educación del Bío Bío, Carlos Benedetti, se refirió a los hechos. “Condenamos este lamentable hecho de violencia escolar. La violencia debe ser desterrada de las comunidades educativas, y eso es tarea de todos y todas”, expresó.

Por otro lado, el director del colegio, Claudio Alvear, mencionó que se activó el protocolo de Aula Segura y que el agresor fue suspendido: “Una vez que recabemos todos los antecedentes, vamos a resolver qué va a ocurrir”, detalló.

La Superintendencia de Educación recibió el informe del caso y abrirá una investigación de oficio. Paralelamente, tanto Carabineros como el Ministerio Público están llevando a cabo las indagaciones correspondientes.

Revisa el momento aquí.