“La historia pudo haber sido diferente”: Amigos de Francisco Albornoz acusan falta de apoyo de Carabineros

A las afueras del Centro de Justicia, familiares y amigos de Francisco Albornoz esperaban con angustia la formalización de los imputados por su desaparición y muerte. El joven estuvo desaparecido por casi dos semanas, hasta que su cuerpo fue hallado en el Río Tinguiririca, en la Región de O’Higgins.

Durante una entrevista con T13 Finde, el grupo de amigos del joven compartió detalles sobre la investigación que llevaron a cabo por cuenta propia, motivados por la falta de respuestas oportunas por parte de las autoridades policiales.

“Desde el minuto que desapareció Francisco (...) nosotros teníamos los datos tan exactos de Francisco. El día sábado nosotros estábamos en el edificio donde ocurrieron todos estos hechos, donde vive este médico (el imputado Christian Muñoz)“, comenzó relatando Leonardo Rivera.

Él enfatizó que, desde la madrugada del sábado, habían estado buscando a su amigo desaparecido, luego de que Isaac Verdugo alertara sobre la ausencia de Albornoz. “No queremos más historias como la de Francisco, nosotros estuvimos a metros de donde todo esto ocurrió”, afirmó.

“Fuimos a Carabineros a interponer la denuncia, buscamos la urgencia necesaria de acuerdo a estos datos, pero no recibimos la ayuda. Nosotros vimos a la PDI 6 días después de la desaparición de Francisco”, explicó.

En ese sentido, instaron a las autoridades a dar prioridad a un proyecto de ley que optimice el proceso de denuncias por desaparición, con el objetivo de agilizar las respuestas y eliminar los tiempos de espera prolongados.

¿Hay que esperar para hacer una denuncia por desaparición?

Un exfuncionario de la PDI, quien estaba en un contacto durante la transmisión, afirmó que no existe un plazo de espera para el comienzo de las diligencias cuando se denuncia la desaparición de una persona, lo que está estipulado en la Ley 21500. Él recalcó que es ilegal que en Carabineros le pidan esperar 24 o 28 horas, y deben realizar un protocolo inmediato.

“Recibida la denuncia, inmediatamente se dará cumplimiento al protocolo interinstitucional a que hace referencia el artículo 5, considerando las diligencias por realizar dentro de las primeras veinticuatro horas, y será ingresada al Sistema“, mencionó.

El mencionado artículo 5 estipula que “el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán contar con un protocolo unificado de actuación, investigación y búsqueda de personas desaparecidas“.

La investigación de los amigos de Francisco

Tras recibir la aclaración del ex funcionario, Isaac Verdugo detalló los procedimientos que llevó a cabo como responsable de presentar la denuncia por la desaparición de Francisco Albornoz. “Fui a la comisaría a las 24 horas (después), y ahí me recomendaron que no la hiciera, que iba a ser muy engorroso. Y si Francisco aparecía tendríamos que hacer muchos trámites. Me dijeron que era mejor esperar porque había pasado muy poco, que esperara a mañana”, señaló.

“Yo me quedé con lo que dijo el carabinero, me devolví al departamento y hablamos con todos los chiquillos, quedamos en hacer la denuncia ahora. Volvimos y desde las 12 hasta las 2 de la mañana se demoraron en tomar la presunta desgracia”, agregó Isaac.

“Además, la persona que nos atendió se notaba que no había hecho una denuncia por presunta desgracia hace mucho. Nos decían que estaba en desuso hacer una denuncia, no tenían muy claro cómo hacerla y se estaban ayudando entre dos carabineros para realizarla”, reveló el amigo de Francisco Albornoz.

“Da impotencia saber eso, que desde el primer momento pudimos haber ido y eso se pudo haber hecho otra cosa. Llegamos al edificio donde vivía el médico el primer día que lo fuimos a buscar. Nosotros estuvimos más cerca que ellos, solamente tenían que revisar las cámaras (...) Ellos no hubieran llegado si no aparece el médico, y eso da impotencia”, expresó Verdugo.

“La historia pudo haber sido diferente si nos hubiesen prestado atención, y nos hubiesen dado apoyo desde el minuto uno. Nosotros no estábamos molestando, no queríamos prensa”, concluyó Leonardo Rivera.