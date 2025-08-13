¿Le harán caso? Marcelo Pablo Barticciotto aconseja a Colo Colo por la compleja situación de Jorge Almirón

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

karen soto mansilla, barbie narco chilena

¿Quién era Karen Soto Mansilla? "Barbie narco chilena" muere en trágico accidente con sus dos hijos
manuel monsalve y fran garcía-huidobro

Abogado de Monsalve facilitó contactos a expareja de denunciante para filtrar videos íntimos ¡Salpicó hasta a Fran García-Huidobro!
daniel jadue

La Fiscalía va con todo: Conoce los años de cárcel que piden contra Daniel Jadue
Arturo Vidal Colo Colo

Paren todo: Dirigentes de Colo Colo dudan de Arturo Vidal y se dividen por su continuidad

Partido especial: Felipe Loyola le deja esta advertencia a la U antes de verse las caras

Prepara el golpe: Aníbal Mosa quiere a Iván Zamorano para este cargo de Colo Colo
Lucas Cepeda Colo Colo

A jugar Champions: Revelan que Lucas Cepeda dejaría Colo Colo para ir a este equipo

Justo antes del clásico: Comisión de Árbitros explica visita "secreta" a Colo Colo
Marcelo Díaz U de Chile

¡Lo llenó de elogios! Marcelo Díaz le tiró muchas flores a un compañero en Universidad de Chile
Jeannette Jara

“No tengo propuesta, yo ya lo hice”: Jeannette Jara lanzó tajante dardo a José Antonio Kast

El proceso de Jorge Almirón en Colo Colo parece no tener vuelta atrás, pero la dirigencia no está en condiciones de pagar el finiquito del entrenador. En medio de toda esta compleja situación, Marcelo Pablo Barticciotto se tomó su tiempo para aconsejar a Aníbal Mosa y compañía.

“Yo soy de la idea de mantener los procesos, pero en un equipo como Colo Colo no te dan muchas chances, estar a 17 puntos… yo no sé si de los últimos tiempos estuvo tan lejos de un puntero“, dijo el ídolo albo en Radio Cooperativa.

Es por eso mismo que añadió que "haría un esfuerzo y haría la pérdida como para que el tema descomprima un poco. Ya debería haber descomprimido hace tiempo, pero quizás la dirigencia utilice un sistema de urgencia para poder sacar al técnico".

colo colo
Barticciotto aconseja al Cacique por la situación de Jorge Almirón.

Finalmente, el campeón de Libertadores hizo una reflexión. "¿Qué es mejor o qué esta primero? ¿El prestigio o el dinero? Para un técnico así que tiene un nombre, el prestigio es muy importante, si no se va a ir con nada de plata, se va a ir con algo de plata", dijo para concluir.

Lo cierto es que Jorge Almirón no quiere ceder en este tira y afloja con la dirigencia y busca completar todo su contrato con el Cacique. Para evitar esto, la dirigencia tendrá que pagarle el 100% de su indemnización, pero la crisis económica no permite esta solución.

