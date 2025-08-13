¿Le harán caso? Marcelo Pablo Barticciotto aconseja a Colo Colo por la compleja situación de Jorge Almirón

El proceso de Jorge Almirón en Colo Colo parece no tener vuelta atrás, pero la dirigencia no está en condiciones de pagar el finiquito del entrenador. En medio de toda esta compleja situación, Marcelo Pablo Barticciotto se tomó su tiempo para aconsejar a Aníbal Mosa y compañía.

“Yo soy de la idea de mantener los procesos, pero en un equipo como Colo Colo no te dan muchas chances, estar a 17 puntos… yo no sé si de los últimos tiempos estuvo tan lejos de un puntero“, dijo el ídolo albo en Radio Cooperativa.

Es por eso mismo que añadió que "haría un esfuerzo y haría la pérdida como para que el tema descomprima un poco. Ya debería haber descomprimido hace tiempo, pero quizás la dirigencia utilice un sistema de urgencia para poder sacar al técnico".

Barticciotto aconseja al Cacique por la situación de Jorge Almirón.

Finalmente, el campeón de Libertadores hizo una reflexión. "¿Qué es mejor o qué esta primero? ¿El prestigio o el dinero? Para un técnico así que tiene un nombre, el prestigio es muy importante, si no se va a ir con nada de plata, se va a ir con algo de plata", dijo para concluir.

Lo cierto es que Jorge Almirón no quiere ceder en este tira y afloja con la dirigencia y busca completar todo su contrato con el Cacique. Para evitar esto, la dirigencia tendrá que pagarle el 100% de su indemnización, pero la crisis económica no permite esta solución.

