¡120 familias abandonaron el terreno! Así fue el caótico desalojo de la toma Unión Sin Fronteras en Placilla

Protestas marcaron el desalojo de toma en Placilla

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Hermana de Krishna reveló estrategia de Guatón Beltrán

Hermana de Krishna reveló su estrategia ¿Cómo atraía el Guatón Beltrán a mujeres jóvenes?
HMN reveló detonante tras su pelea a combos con Antonio Neme

¡Con eso sí que no! Harold Mayne-Nicholls reveló el feo detonante tras su pelea a combos con Antonio Neme
U de Chile Lanús.

Todo definido: la formación de U de Chile para jugar con Lanús en semis de Copa Sudamericana
Piero Maza recibe críticas en Argentina.

¿Lo sufrieron? En Argentina no quieren ver dirigir más a Piero Maza tras eliminación de Racing
cristóbal campos retorna al profesionalismo.

Ejemplo de superación: Cristóbal Campos vuelve al profesionalismo y tiene nuevo club
Colo Colo tiene DT para la proyección.

Retorno a casa: histórico jugador de Colo Colo vuelve para ser entrenador en el club
Damián Pizarro suma críticas en Francia.

No hay caso: DT de Damián Pizarro en Francia lo vuelve a hacer añicos y sin filtro
Estadio Monumental Colo Colo

Una buena noticia: Colo Colo avanza con el nuevo estadio y alegra a todos los hinchas
Habló papá de adolescente involucrada en crimen de Krishna Aguilera

“No la pudimos frenar”: Habló papá de adolescente detenida tras asesinato de Krishna Aguilera
Paulo Díaz podría volver al fútbol árabe.

¡Millones sobre la mesa! Paulo Díaz podría salir de River tras jugosa oferta

La mañana despertó tensa en Placilla. Entre miradas expectantes, los efectivos de Carabineros ocuparon sus posiciones frente a la toma Unión Sin Fronteras, en lo que sería una larga jornada en la región de Valparaíso.

Poco antes de las 8:00 horas se dio inicio al operativo policial. Aun así, varios manifestantes aprovecharon el momento para levantar barricadas y provocar desórdenes en señal de rechazo a la medida adoptada. Durante las diligencias, un hombre fue arrestado debido a que tenía una orden de detención vigente.

Según cálculos aproximados, unas 120 familias habitaban el campamento informal desde el año 2022. La mayor parte decidió retirarse del sector por su propia voluntad, trasladando sus pertenencias durante los días previos al operativo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

¿Qué dijeron las autoridades? 

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, detalló que "estamos cumpliendo un mandato de la justicia, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ha determinado el desalojo de este terreno privado. Los propietarios han hecho todo el proceso para contar con el auxilio de la fuerza pública".

"Aquí ha habido un proceso de diálogo con los pobladores durante bastante tiempo. De hecho, este era un campamento que tenía alrededor de 120 familias y viviendas en su momento. Hace unos días, el catastro que nosotros realizamos ya había bajado significativamente a 75, aproximadamente. Ayer, en la última visita que hicimos, ya estamos hablando de que no quedaban más de 10, 15 viviendas", añadió.  

"En un principio hubo algunas barricadas, pero se despejaron rápidamente. Eso no ha limitado el hecho de que seguimos dando las facilidades a la gente para que pueda retirar todos sus materiales, sus enseres", explicó, asegurando que se apoyará "a todas las familias con albergue transitorio, con todos los equipos sociales, con los equipos de migraciones (...) siempre con apego a los derechos fundamentales de la persona".

La autoridad cerró diciendo que solo queda que el propietario del terreno en Placilla "tome las medidas del caso, tiene que asegurar que el perímetro se cierre. Ellos tienen que llegar en un poco tiempo más, deberían llegar con maquinaria y con algunos materiales para poder hacer el cerco. Nosotros vamos a hacer el desalojo y le vamos a hacer entrega del terreno".

NOTAS DESTACADAS

Hermana de Krishna reveló estrategia de Guatón Beltrán

Hermana de Krishna reveló su estrategia ¿Cómo atraía el Guatón Beltrán a mujeres jóvenes?
HMN reveló detonante tras su pelea a combos con Antonio Neme

¡Con eso sí que no! Harold Mayne-Nicholls reveló el feo detonante tras su pelea a combos con Antonio Neme
U de Chile Lanús.

Todo definido: la formación de U de Chile para jugar con Lanús en semis de Copa Sudamericana
Piero Maza recibe críticas en Argentina.

¿Lo sufrieron? En Argentina no quieren ver dirigir más a Piero Maza tras eliminación de Racing
cristóbal campos retorna al profesionalismo.

Ejemplo de superación: Cristóbal Campos vuelve al profesionalismo y tiene nuevo club
Colo Colo tiene DT para la proyección.

Retorno a casa: histórico jugador de Colo Colo vuelve para ser entrenador en el club
Damián Pizarro suma críticas en Francia.

No hay caso: DT de Damián Pizarro en Francia lo vuelve a hacer añicos y sin filtro
Estadio Monumental Colo Colo

Una buena noticia: Colo Colo avanza con el nuevo estadio y alegra a todos los hinchas
Habló papá de adolescente involucrada en crimen de Krishna Aguilera

“No la pudimos frenar”: Habló papá de adolescente detenida tras asesinato de Krishna Aguilera
Paulo Díaz podría volver al fútbol árabe.

¡Millones sobre la mesa! Paulo Díaz podría salir de River tras jugosa oferta
Mujer inculpó a su amigo en Temuco

¡La amiga del año! Mujer inculpó a su amigo de abusarla sexualmente por insólita razón en Temuco
CHV inicia la transmisión de la Copa Mundial Sub-17 en Catar

Entérate de los detalles: Inicia este lunes la transmisión de la Copa Mundial Sub-17 en Catar
pollo

TENDENCIA | ¿Por qué en Chile somos buenos para comer pollo?

¿Es de oro? El increíble precio de entradas para palco en duelo de Huachipato ante la U
Gobierno se pronuncia frente a Rodadas del Terror

Rodadas del Terror: La costumbre extranjera que inquieta al Gobierno en Halloween
Humberto Suazo anuncia su retiro del fútbol profesional.

¡Seguirá en la Tierra! El nuevo desafío que afrontará Humberto Suazo en su carrera
Padre de Krishna Aguilera rompió el silencio

Reveló la última frase de su hija: Padre de Krishna Aguilera rompe el silencio tras asesinato de la joven

¡INSÓLITO! Error de la ANFP causa grandes problemas en el fútbol joven de Colo Colo
Camila Vallejo respondió a declaraciones de Diego Paulsen

¡Apuntó al bajo nivel del debate! Camila Vallejo respondió con todo a polémicos dichos contra el Gobierno
Gary Medel recibe sanción en la UC.

Le costó caro: Gary Medel ya conoce su fuerte sanción tras expulsión contra la U