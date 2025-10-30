¡120 familias abandonaron el terreno! Así fue el caótico desalojo de la toma Unión Sin Fronteras en Placilla

La mañana despertó tensa en Placilla. Entre miradas expectantes, los efectivos de Carabineros ocuparon sus posiciones frente a la toma Unión Sin Fronteras, en lo que sería una larga jornada en la región de Valparaíso.

Poco antes de las 8:00 horas se dio inicio al operativo policial. Aun así, varios manifestantes aprovecharon el momento para levantar barricadas y provocar desórdenes en señal de rechazo a la medida adoptada. Durante las diligencias, un hombre fue arrestado debido a que tenía una orden de detención vigente.

Según cálculos aproximados, unas 120 familias habitaban el campamento informal desde el año 2022. La mayor parte decidió retirarse del sector por su propia voluntad, trasladando sus pertenencias durante los días previos al operativo.

¿Qué dijeron las autoridades?

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, detalló que "estamos cumpliendo un mandato de la justicia, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ha determinado el desalojo de este terreno privado. Los propietarios han hecho todo el proceso para contar con el auxilio de la fuerza pública".

"Aquí ha habido un proceso de diálogo con los pobladores durante bastante tiempo. De hecho, este era un campamento que tenía alrededor de 120 familias y viviendas en su momento. Hace unos días, el catastro que nosotros realizamos ya había bajado significativamente a 75, aproximadamente. Ayer, en la última visita que hicimos, ya estamos hablando de que no quedaban más de 10, 15 viviendas", añadió.

"En un principio hubo algunas barricadas, pero se despejaron rápidamente. Eso no ha limitado el hecho de que seguimos dando las facilidades a la gente para que pueda retirar todos sus materiales, sus enseres", explicó, asegurando que se apoyará "a todas las familias con albergue transitorio, con todos los equipos sociales, con los equipos de migraciones (...) siempre con apego a los derechos fundamentales de la persona".

La autoridad cerró diciendo que solo queda que el propietario del terreno en Placilla "tome las medidas del caso, tiene que asegurar que el perímetro se cierre. Ellos tienen que llegar en un poco tiempo más, deberían llegar con maquinaria y con algunos materiales para poder hacer el cerco. Nosotros vamos a hacer el desalojo y le vamos a hacer entrega del terreno".