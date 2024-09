"Es el distinto": Arturo Vidal pone el futuro de La Roja en manos de Carlos Palacios

Colo Colo continúa firme en su lucha por el Campeonato Nacional y Arturo Vidal aprovechó de enviar un claro mensaje al técnico Ricardo Gareca, pues el volante asegura que Carlos Palacios, una de las estrellas del Cacique en la temporada, tiene todo lo necesario para convertirse en el eje principal de la Selección Chilena.

Fue tras la victoria ante Ñublense que el 'King' habló con los medios, instancia en la que puso el futuro de La Roja en manos de la 'Joya': "Carlitos es el 10 de la Selección, no hay más, no hay ni uno más fuerte, lo dije la otra vez". "Lo que pasa es que ha tenido mala suerte, pero de aquí en adelante es el 10 de la Selección, es el distinto", disparó.

Tras ello, el mediocampista destacó el gran momento del 'popular': "El equipo está muy serio, muy maduro, enfrentando todo tipo de partido y eso se ve reflejado en los resultados. Esperamos seguir así porque vienen cosas muy importantes. Tenemos un objetivo, que es llegar al partido con Católica y River al 100%".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

En esa línea, se mostró optimista de cara a la recta final del torneo, donde son uno de los candidatos: "El Campeonato está abierto, se puede meter Palestino si le va bien, Católica tiene partidos directos con nosotros, con la U, claramente quienes sumen más puntos en estos partidos se les verá más seguros. El campeonato va a estar peleado".

Y para finalizar, abordó sus complicaciones físicas en las últimas semanas, afirmando que la prioridad es Colo Colo: "Me he sentido súper bien, pero no queremos apurar nada. Me toca descansar, recuperarme". "Tenemos un gran plantel y si no estoy yo, estará otro que lo estará haciendo igual o mejor", sentenció Arturo Vidal.

Te puede interesar: Estrella de Colo Colo responde al portazo de Ricardo Gareca en La Roja: "Me deja tranquilo que..."