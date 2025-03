Arturo Vidal enciende las alarmas por la situación de Alexis Sánchez en La Roja: "Claramente no ha estado..."

Luego de caer en Paraguay, la Selección Chilena trabaja a toda máquina para el trascendental partido que se viene frente a Ecuador, pero la situación médica de Alexis Sánchez se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza, y fue Arturo Vidal quien confirmó que el panorama sigue siendo muy complejo para el delantero.

Fue en diálogo con los medios que al volante se le consultó por la preparación de La Roja para recibir a la 'Tricolor', y en su respuesta no escondió las dificultades que sufre el tocopillano: "Veo a todos los jugadores muy bien, a Alexis sí un poquito más atrás porque ha tenido el problema, pero los demás están al 100%".

Ante ello, la prensa asistente le pidió más información sobre el jugador del Udinese, y si bien no dio detalles, reveló que sigue al margen del equipo: "Lo de Alexis es un tema del que yo no puedo hablar mucho, no soy el indicado. Claramente no ha estado entrenando con nosotros, se está recuperando de una fatiga que tenía".

En esa línea, destacó la influencia del 'Niño Maravilla', tanto dentro del camarín como en los adversarios: "Siempre es bueno tener a Alexis por todo lo que representa. Si no es de titular, en la banca, porque los demás lo ven y saben que es un jugador muy importante. Los rivales también, saben que es Alexis, eso ayuda mucho".

"Esperemos que se recupere y que pueda acompañarnos de cualquier forma este martes. Lo más importante es estar más juntos que nunca para sacar esto adelante", finalizó Arturo Vidal, que junto al resto de la Selección Chilena confía en que Alexis Sánchez dirá presente en esta 'final' frente a Ecuador.

